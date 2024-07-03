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Липецкие компании экспортировали на $300 млн при поддержке РЭЦ в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024
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16:40 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/eksportirt-1957161533.html
Липецкие компании экспортировали на $300 млн при поддержке РЭЦ в 2024 году
Липецкие компании экспортировали на $300 млн при поддержке РЭЦ в 2024 году - РИА Новости, 03.07.2024
Липецкие компании экспортировали на $300 млн при поддержке РЭЦ в 2024 году
Объем поддержанного Группой Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) экспорта Липецкой области за 5 месяцев 2024 года превысил 300 миллионов долларов, что РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:40
2024-07-03T16:40
экономика
липецкая область
россия
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экспорт
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Объем поддержанного Группой Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) экспорта Липецкой области за 5 месяцев 2024 года превысил 300 миллионов долларов, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал в ходе заседания Клуба экспортеров Липецкой области руководитель территориального представительства РЭЦ Григорий Ладышев.В рамках заседания Клуба экспортеров Липецкой области эксперты РЭЦ рассказали местным предпринимателям о мерах поддержки Группы, особенностях работы с партнерами из восточных стран, требованиях к сертификации, доступных способах оплаты и логистики товарных потоков, а также поделились с экспортерами успешными кейсами компаний, активно работающих на рынках восточных стран."Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Малые и средние предприятия Липецкой области проявляют высокую активность и все больше стремятся выйти на зарубежные рынки. Акселерационные программы, обучение экспортеров, продвижение продукции через электронные торговые площадки и другие инструменты поддержки доказали свою эффективность", - подчеркнула начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова.Ладышев, в свою очередь, отметил, что в 2024 году уже более 100 экспортеров Липецкой области получили поддержку Группы РЭЦ. Среди наиболее востребованных липецкими экспортерами услуг: международные консультации, поиск иностранного покупателя, оформление сертификата свободной продажи."Российские компании могут воспользоваться 149 услугами Группы РЭЦ для выхода на внешние рынки. Поддержка оказывается на каждом этапе экспортного цикла - от выбора рынков сбыта и поиска первых партнеров и покупателей до финансирования и страхования поставок", - подчеркнул Ладышев.Многие услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, экспортеры могут получить в личном кабинете на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая создана для поддержки экспортеров по принципу "одного окна" и предоставляет экспортерам удобный онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам. На платформе доступно 126 мер поддержки, в том числе: обучение основам ВЭД, поиск иностранного покупателя, сопровождение переговорного процесса, участие в международных выставках, а также финансовые услуги, среди которых банковские гарантии, кредитные продукты и страхование. Большим спросом пользуются услуги по выходу на зарубежные маркетплейсы.Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин рассказал, что на платформе "Мой экспорт" уже зарегистрировано 200 липецких экспортно ориентированных компаний, из которых 134 – субъекты МСП.Специалисты РЭЦ также подчеркнули, что возможности российских экспортеров расширяет программа добровольной сертификации "Сделано в России", являющаяся эффективным способом продвижения российских товаров за рубежом. Программа "Сделано в России" позволяет не только подтвердить качество продукции, но и повысить узнаваемость бренда за рубежом при поддержке РЭЦ. Сертификат "Сделано в России" уже получили две компании из Липецкой области.В финальной части мероприятия федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Оксана Воронкова провела для экспортно ориентированных компаний мастер-класс об особенностях выхода на рынки стран Среднего Востока. На конкретных кейсах были рассмотрены вопросы маркетинговых исследований, поиска и проверки партнеров, организации транспортной и финансовой логистики с зарубежными партнерами. С учетом товарной специализации участников мастер-класса были выстроены приоритеты по спросу на российские товары на указанных рынках и способы выхода на них.
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экономика, липецкая область, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт
Экономика, Липецкая область, Россия, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экспорт

Липецкие компании экспортировали на $300 млн при поддержке РЭЦ в 2024 году

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Объем поддержанного Группой Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) экспорта Липецкой области за 5 месяцев 2024 года превысил 300 миллионов долларов, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал в ходе заседания Клуба экспортеров Липецкой области руководитель территориального представительства РЭЦ Григорий Ладышев.
В рамках заседания Клуба экспортеров Липецкой области эксперты РЭЦ рассказали местным предпринимателям о мерах поддержки Группы, особенностях работы с партнерами из восточных стран, требованиях к сертификации, доступных способах оплаты и логистики товарных потоков, а также поделились с экспортерами успешными кейсами компаний, активно работающих на рынках восточных стран.
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"Наращиванию экспорта в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере. Малые и средние предприятия Липецкой области проявляют высокую активность и все больше стремятся выйти на зарубежные рынки. Акселерационные программы, обучение экспортеров, продвижение продукции через электронные торговые площадки и другие инструменты поддержки доказали свою эффективность", - подчеркнула начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова.
Ладышев, в свою очередь, отметил, что в 2024 году уже более 100 экспортеров Липецкой области получили поддержку Группы РЭЦ. Среди наиболее востребованных липецкими экспортерами услуг: международные консультации, поиск иностранного покупателя, оформление сертификата свободной продажи.
"Российские компании могут воспользоваться 149 услугами Группы РЭЦ для выхода на внешние рынки. Поддержка оказывается на каждом этапе экспортного цикла - от выбора рынков сбыта и поиска первых партнеров и покупателей до финансирования и страхования поставок", - подчеркнул Ладышев.
Многие услуги, связанные с внешнеэкономической деятельностью, экспортеры могут получить в личном кабинете на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", которая создана для поддержки экспортеров по принципу "одного окна" и предоставляет экспортерам удобный онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам. На платформе доступно 126 мер поддержки, в том числе: обучение основам ВЭД, поиск иностранного покупателя, сопровождение переговорного процесса, участие в международных выставках, а также финансовые услуги, среди которых банковские гарантии, кредитные продукты и страхование. Большим спросом пользуются услуги по выходу на зарубежные маркетплейсы.
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Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Денис Бадекин рассказал, что на платформе "Мой экспорт" уже зарегистрировано 200 липецких экспортно ориентированных компаний, из которых 134 – субъекты МСП.
Специалисты РЭЦ также подчеркнули, что возможности российских экспортеров расширяет программа добровольной сертификации "Сделано в России", являющаяся эффективным способом продвижения российских товаров за рубежом. Программа "Сделано в России" позволяет не только подтвердить качество продукции, но и повысить узнаваемость бренда за рубежом при поддержке РЭЦ. Сертификат "Сделано в России" уже получили две компании из Липецкой области.
В финальной части мероприятия федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Оксана Воронкова провела для экспортно ориентированных компаний мастер-класс об особенностях выхода на рынки стран Среднего Востока. На конкретных кейсах были рассмотрены вопросы маркетинговых исследований, поиска и проверки партнеров, организации транспортной и финансовой логистики с зарубежными партнерами. С учетом товарной специализации участников мастер-класса были выстроены приоритеты по спросу на российские товары на указанных рынках и способы выхода на них.
 
ЭкономикаЛипецкая областьРоссияТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Экспорт
 
 
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