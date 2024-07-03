https://ria.ru/20240703/ekonomika-1957208811.html

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП - РИА Новости, 03.07.2024

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП

Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении с 4,4% в апреле, в январе-мае экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:17

2024-07-03T19:17

2024-07-03T20:19

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении с 4,4% в апреле, в январе-мае экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% год к году после 4,4% год к году в апреле", - сказано в документе."По итогам января–мая 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 5% в годовом выражении", - добавили в министерстве.Там также отметили, что в месячном выражении ВВП в мае вырос на 1,9% с исключением сезонного фактора.Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.Основными драйверами роста стали обрабатывающая промышленность и строительство, прокомментировал данные статистики директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов."Например, производство в России компьютеров, электроники и оптики за январь-май 2024 года выросло почти на 40% к такому же периоду прошлого года. Это во многом результат действия мер правительства, направленных на достижение технологического суверенитета и поддержку бизнеса, работающего в сфере импортозамещения", - сказал он.Денисов также отметил положительную динамику в химической и пищевой промышленности.Он также подчеркнул, что важнейшим условием сохранения высоких темпов экономического роста станет поддержка инвестиционной активности, прежде всего - частной.

https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html

https://ria.ru/20240629/rossiya-1956266971.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)