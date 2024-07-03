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Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП - РИА Новости, 03.07.2024
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19:17 03.07.2024 (обновлено: 20:19 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/ekonomika-1957208811.html
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП - РИА Новости, 03.07.2024
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП
Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении с 4,4% в апреле, в январе-мае экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:17
2024-07-03T20:19
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении с 4,4% в апреле, в январе-мае экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике". "По оценке Минэкономразвития России, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% год к году после 4,4% год к году в апреле", - сказано в документе."По итогам января–мая 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 5% в годовом выражении", - добавили в министерстве.Там также отметили, что в месячном выражении ВВП в мае вырос на 1,9% с исключением сезонного фактора.Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.Основными драйверами роста стали обрабатывающая промышленность и строительство, прокомментировал данные статистики директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов."Например, производство в России компьютеров, электроники и оптики за январь-май 2024 года выросло почти на 40% к такому же периоду прошлого года. Это во многом результат действия мер правительства, направленных на достижение технологического суверенитета и поддержку бизнеса, работающего в сфере импортозамещения", - сказал он.Денисов также отметил положительную динамику в химической и пищевой промышленности.Он также подчеркнул, что важнейшим условием сохранения высоких темпов экономического роста станет поддержка инвестиционной активности, прежде всего - частной.
https://ria.ru/20240703/inflyatsiya-1957156797.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП

МЭР: рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Рост ВВП России в мае ускорился до 4,5% в годовом выражении с 4,4% в апреле, в январе-мае экономика выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ситуации в экономике".
"По оценке Минэкономразвития России, в мае 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на 4,5% год к году после 4,4% год к году в апреле", - сказано в документе.
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"По итогам января–мая 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 5% в годовом выражении", - добавили в министерстве.
Там также отметили, что в месячном выражении ВВП в мае вырос на 1,9% с исключением сезонного фактора.
Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%.
Основными драйверами роста стали обрабатывающая промышленность и строительство, прокомментировал данные статистики директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства Лев Денисов.
"Например, производство в России компьютеров, электроники и оптики за январь-май 2024 года выросло почти на 40% к такому же периоду прошлого года. Это во многом результат действия мер правительства, направленных на достижение технологического суверенитета и поддержку бизнеса, работающего в сфере импортозамещения", - сказал он.
Денисов также отметил положительную динамику в химической и пищевой промышленности.
Он также подчеркнул, что важнейшим условием сохранения высоких темпов экономического роста станет поддержка инвестиционной активности, прежде всего - частной.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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