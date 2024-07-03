https://ria.ru/20240703/egypt-1957123116.html
В Египте новое правительство привели к присяге
В Египте новое правительство привели к присяге - РИА Новости, 03.07.2024
В Египте новое правительство привели к присяге
Новое правительство приведено к присяге в Египте, сменилось более 20 министров. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:00
2024-07-03T15:00
2024-07-03T15:00
в мире
египет
абдель фаттах ас-сиси
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КАИР, 3 июл – РИА Новости. Новое правительство приведено к присяге в Египте, сменилось более 20 министров. Менее десяти министров из предыдущего кабмина сохранили посты в новом, поменялось более 20 глав министерств. В частности, новые руководители появились в министерствах иностранных дел, обороны и финансов. Ряд министерств были упразднены и преобразованы. Кроме того, в новом правительстве премьера Мустафы Мадбули появилось министерство инвестиций. В начале июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, заступивший двумя месяцами ранее на свой третий срок на этом посту, поручил премьер-министру Мустафе Мадбули сформировать новый кабинет министров.
https://ria.ru/20240603/egipet-1950084878.html
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в мире, египет, абдель фаттах ас-сиси
В мире, Египет, Абдель Фаттах ас-Сиси
В Египте новое правительство привели к присяге
В Египте новое правительство привели к присяге, сменились более 20 министров