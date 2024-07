https://ria.ru/20240703/ege-1956850769.html

Назад в СССР? Да ни за что!

Новость о том, что в октябре Госдума будет обсуждать законопроект об отмене ЕГЭ, появилась на нашем сайте в ночи, но не успели еще запеть петухи, как неравнодушные читатели бросились бранить и проклинать единый госэкзамен. Удивительно просто — солнце еще не взошло, а кому-то кровь из носу надо срочно написать о том, "какая гадость этот ваш ЕГЭ".Отчего такой шум вокруг этой темы? Дело в том, что за последние годы в головах у людей была сформирована связка — советское значит лучшее, ЕГЭ на советскую систему не похож, значит, давайте его отменим и будет все "как при бабушке".Однако давайте вспомним советскую систему высшего образования честно, сняв розовые очки. К концу 80-х годов топовые вузы СССР утопали во взяточничестве. Ребенка "поступали" туда, используя связи, пресловутый советский блат и непременно занося "барашка в бумажке". На вступительных экзаменах могли срезать любого абитуриента, будь он хоть семи пядей во лбу, если надо было придержать место для своего человечка. Мы действительно хотим к этому вернуться?Кстати, я думаю, кое-кто и впрямь этого хочет. Бывает, что учителя завышают детям оценки — кому просто за хорошее поведение, кому для того, чтобы общая картина успеваемости выглядела прилично. Наступает время ОГЭ или просто большой проверочной работы, и тут внезапно выясняется, что круглые отличники с трудом сдают на троечку объективный тест.Особенно серьезна эта проблема для частных школ. Там же любой каприз за ваши деньги. Состоятельные родители отдают миллионы за то, чтобы их чадо получало отличные оценки. А потом надо сдавать ЕГЭ — и оказывается, что Вася Пупкин из обычной провинциальной школы написал тест на сто, а дитя из элитной гимназии еле-еле натянуло 50 баллов. Это же кошмар, крушение основ!При советской системе образования такие родители могли бы использовать админресурс и протолкнуть своего Митрофанушку в самый элитный вуз на бюджет. А по системе ЕГЭ в элитный вуз едет Вася Пупкин, да о нем еще и местные газеты пишут передовицы — вот он какой молодец.То есть в отмене ЕГЭ объективно заинтересован ничтожный процент нашего населения — жители крупных городов со сверхдоходами. Удивительно, при этом, что законопроект на эту тему продвигает партия "Справедливая Россия за правду". Кажется, что справедливость выглядит как-то не так.Очень цинично звучит аргумент, что якобы из-за ЕГЭ абитуриенты кончают самоубийством. Возврат к псевдосоветской системе будет для них еще травматичнее — там уже не придется выбирать из нескольких вузов, там на карту будет поставлено буквально все, да и число экзаменов вырастет в несколько раз. Но еще хуже для нервов нашей молодежи эти постоянные метания — отменят ЕГЭ, не отменят ЕГЭ. Давайте лучше совершенствовать имеющуюся систему.Безумно раздражают заявления о том, что ЕГЭ — это про то, чтобы наугад ставить галочки в квадратики. Люди вообще не понимают, о чем говорят. Тот уровень математики, например, который сегодня преподают детям в старших классах, в советское время в обычной школе был абсолютно недостижим — это считалось "университетским уровнем". То же самое с литературой и иностранными языками, если подросток выбрал гуманитарный профиль. Гляньте на задания ЕГЭ по английскому — это как небо от земли далеко от советского London is the capital of Great Britain!Я бы предложила проводить временами ЕГЭ для любых желающих — просто так, для проверки своих знаний. О, сколько вас там ждет открытий чудных! Нет, это не система для галочки, это тщательная и беспощадная проверка реальных знаний по предмету.Что касается советской ностальгии, которую так усердно эксплуатирует партия "СРЗП"... Лучше всех на эту тему высказался когда-то президент Путин: "У тех, кто не жалеет о распаде СССР, нет сердца, у тех, кто хочет его восстановления, нет головы".При советской системе высшее образование было эксклюзивной роскошью. К 1990 году доля людей с дипломом составляла в СССР всего около восьми процентов. На сегодня доля людей с высшим образованием в стране превышает 53 процента. С этим показателем Россия — самая образованная страна в мире. Это потрясающее достижение, им стоит гордиться, а не пытаться его разрушить.Проблема в другом — да, у нас есть вузы-однодневки, да, многие дипломы девальвировались, да, нам не нужно столько юристов и экономистов, тем более, что по окончании вуза они все становятся бариста. Однако при чем тут ЕГЭ?Престиж рабочих специальностей, где у нас действительно дефицит кадров, повышается хорошими зарплатами, а также постоянной целенаправленной рекламой. Знают ли бариста с дипломами, что гораздо больше они могут сегодня заработать на станках с ЧПУ?Стоило бы, наверное, вернуться к практике вечернего и заочного обучения — вот эта советская традиция и впрямь полезна. С одной стороны, студент нормально зарабатывает и не сидит на дошике, с другой — получает новые знания.Необходимо менять ориентацию вузовского образования. То же гостиничное дело можно осваивать на краткосрочных курсах. А вот прием на инженерные, технические, медицинские специальности надо расширять — здесь у нас дефицит квалифицированных кадров.Проблемы в нашем образовании существуют, но меньше всего их как раз в организации ЕГЭ. Хватит уже дергать детей, дайте им спокойно учиться — и сдавать госэкзамен. Лучшего социального лифта в нашей стране нет, давайте не будем его ломать.

