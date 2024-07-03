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Ефимов: инвесторы в Москве восстановят три исторических здания - РИА Новости, 03.07.2024
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10:06 03.07.2024 (обновлено: 11:02 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/efimov-1956974817.html
Ефимов: инвесторы в Москве восстановят три исторических здания
Ефимов: инвесторы в Москве восстановят три исторических здания - РИА Новости, 03.07.2024
Ефимов: инвесторы в Москве восстановят три исторических здания
В Москве за пределами центра силами инвесторов реставрируют три исторических здания – после завершения работ предпринимателям предоставят льготы по аренде,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:06
2024-07-03T11:02
градостроительный комплекс москвы
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве за пределами центра силами инвесторов реставрируют три исторических здания – после завершения работ предпринимателям предоставят льготы по аренде, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Речь идет по о программе "1 рубль за квадратный метр в год", в рамках которой инвесторы восстановят здания общей площадью около 1 тысячи квадратных метров."Они находятся на востоке, юге и юго-востоке столицы. Это деревянный дом купца Виноградова, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и дом купца Бавыкина", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Он уточнил, что два договора оформили по программе аренды объектов культурного наследия (ОКН), которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Еще один договор предполагает создание гостиницы.Заммэра также уточнил, что в настоящее время в рамках торгов по программе инвесторы арендуют у города семь исторических зданий за пределами ЦАО.По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, инвесторы уже восстановили четыре исторических здания более чем на 2,8 тысячи квадратных метров за пределами Центрального округа по программе "1 рубль за квадратный метр в год"."Это Екатерининский дворец на Госпитальной площади, бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, Хорошевский конный завод на Таманской улице, а также чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде", - цитирует пресс-служба Гамана.В общей сложности в отношении ОКН в неудовлетворительном состоянии заключен 31 договор аренды. Еще три договора аренды исторических зданий предполагают размещение гостиниц.
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: инвесторы в Москве восстановят три исторических здания

Ефимов: инвесторы в Москве восстановят три исторических здания

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Москве за пределами центра силами инвесторов реставрируют три исторических здания – после завершения работ предпринимателям предоставят льготы по аренде, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет по о программе "1 рубль за квадратный метр в год", в рамках которой инвесторы восстановят здания общей площадью около 1 тысячи квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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"Они находятся на востоке, юге и юго-востоке столицы. Это деревянный дом купца Виноградова, водоемная башня на железнодорожной станции Москва-Товарная и дом купца Бавыкина", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Он уточнил, что два договора оформили по программе аренды объектов культурного наследия (ОКН), которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Еще один договор предполагает создание гостиницы.
Заммэра также уточнил, что в настоящее время в рамках торгов по программе инвесторы арендуют у города семь исторических зданий за пределами ЦАО.
По словам главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, инвесторы уже восстановили четыре исторических здания более чем на 2,8 тысячи квадратных метров за пределами Центрального округа по программе "1 рубль за квадратный метр в год".
"Это Екатерининский дворец на Госпитальной площади, бывший доходный дом Горбунова на улице Девятая Рота, Хорошевский конный завод на Таманской улице, а также чугунный павильон трамвайной остановки в Красностуденческом проезде", - цитирует пресс-служба Гамана.
В общей сложности в отношении ОКН в неудовлетворительном состоянии заключен 31 договор аренды. Еще три договора аренды исторических зданий предполагают размещение гостиниц.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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Градостроительный комплекс МосквыМоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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