Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/efimov-1956966046.html
Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ
Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ - РИА Новости, 03.07.2024
Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ
В разных районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать 13 новых проектов редевелопмента территорий общей площадью... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:08
2024-07-03T09:08
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c2c1e9fc21f13f8b6444dc939854414.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В разных районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать 13 новых проектов редевелопмента территорий общей площадью более 69 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 13,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов создадут свыше 34 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Решения о проведении редевелопмента были опубликованы в июне. Всего проекты реализуют в восьми округах столицы, больше всего - на юге. Самая маленькая площадка в 0,9 гектара находится Академическом районе, ее градостроительный потенциал составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Самая большая территория в более чем 29 гектаров расположена в бывшей промзоне "ЗИЛ", на ней построят около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по опубликованным проектам планируется построить в зависимости от потребностей каждого района жилые и деловые кварталы: около 890 тысяч квадратных метров жилья, более 1,2 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 35 тысяч квадратных метров производств.
https://ria.ru/20240702/efimov-1956760952.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100287_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3e6c47abc6f14a4aaeb8071e6d94cd1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В разных районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать 13 новых проектов редевелопмента территорий общей площадью более 69 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 13,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов создадут свыше 34 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Решения о проведении редевелопмента были опубликованы в июне. Всего проекты реализуют в восьми округах столицы, больше всего - на юге. Самая маленькая площадка в 0,9 гектара находится Академическом районе, ее градостроительный потенциал составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Самая большая территория в более чем 29 гектаров расположена в бывшей промзоне "ЗИЛ", на ней построят около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по опубликованным проектам планируется построить в зависимости от потребностей каждого района жилые и деловые кварталы: около 890 тысяч квадратных метров жилья, более 1,2 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 35 тысяч квадратных метров производств.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Ефимов: в ТиНАО построят восемь поликлинник до конца 2026 года
2 июля, 10:06
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала