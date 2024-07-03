https://ria.ru/20240703/efimov-1956966046.html

Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ

Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ - РИА Новости, 03.07.2024

Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ

В разных районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать 13 новых проектов редевелопмента территорий общей площадью... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:08

2024-07-03T09:08

2024-07-03T09:08

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В разных районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать 13 новых проектов редевелопмента территорий общей площадью более 69 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 13,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов создадут свыше 34 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Решения о проведении редевелопмента были опубликованы в июне. Всего проекты реализуют в восьми округах столицы, больше всего - на юге. Самая маленькая площадка в 0,9 гектара находится Академическом районе, ее градостроительный потенциал составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Самая большая территория в более чем 29 гектаров расположена в бывшей промзоне "ЗИЛ", на ней построят около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по опубликованным проектам планируется построить в зависимости от потребностей каждого района жилые и деловые кварталы: около 890 тысяч квадратных метров жилья, более 1,2 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 35 тысяч квадратных метров производств.

https://ria.ru/20240702/efimov-1956760952.html

москва

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы