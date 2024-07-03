Ефимов: в Москве в разных округах реализуют 13 проектов КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В разных районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) планируется реализовать 13 новых проектов редевелопмента территорий общей площадью более 69 гектаров, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«
"В рамках 13 проектов редевелопмента планируется построить почти 2,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок оцениваются в 574 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 13,7 миллиарда рублей. Благодаря реализации проектов создадут свыше 34 тысяч рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Решения о проведении редевелопмента были опубликованы в июне. Всего проекты реализуют в восьми округах столицы, больше всего - на юге. Самая маленькая площадка в 0,9 гектара находится Академическом районе, ее градостроительный потенциал составляет 6,2 тысячи квадратных метров. Самая большая территория в более чем 29 гектаров расположена в бывшей промзоне "ЗИЛ", на ней построят около 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по опубликованным проектам планируется построить в зависимости от потребностей каждого района жилые и деловые кварталы: около 890 тысяч квадратных метров жилья, более 1,2 миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 35 тысяч квадратных метров производств.