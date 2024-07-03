Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/dtp-1957217295.html
В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП
В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.07.2024
В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП
Три гражданина России пострадали в ДТП под Лидой в Гродненской области Белоруссии, сообщило генконсульство РФ в Гродно в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:14
2024-07-03T20:14
россия
гродно
гродненская область
белоруссия
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957216641_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_75a681f098ff3c374751ada5f7da88bc.jpg
МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Три гражданина России пострадали в ДТП под Лидой в Гродненской области Белоруссии, сообщило генконсульство РФ в Гродно в Telegram-канале. "Третьего июля в 10.30 (совпадает с мск) утра на автодороге Минск - Гродно вблизи деревни Горни Лидского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло двое граждан Республики Беларусь и пострадало трое граждан России", - говорится в сообщении генконсульства. Согласно сообщению, двое россиян, включая несовершеннолетнего ребенка, госпитализированы в больницу в Лиде. "Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Их жизни находятся вне опасности. Третья россиянка от госпитализации отказалась", - отмечается в сообщении. Россиянам оказывается вся необходимая помощь, генконсульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, врачами и родственниками пострадавших. По информации УВД Гродненского облисполкома, при выезде на трассу со второстепенной дороги 80-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество Chevrolet. В результате ДТП пожилой водитель ВАЗа и 77-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.
https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html
https://ria.ru/20240703/dtp-1957067102.html
россия
гродно
гродненская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957216641_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8bddf8cd00b2fcf6622945203aa23dca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гродно, гродненская область, белоруссия, в мире, происшествия
Россия, Гродно, Гродненская область, Белоруссия, В мире, Происшествия
В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП

Генконсульство в Гродно: трое россиян пострадали в ДТП под Лидой

© Фото : Генконсульство России в Гродно/TelegramДТП на автодороге вблизи деревни Горни Лидского района в Белоруссии
ДТП на автодороге вблизи деревни Горни Лидского района в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Генконсульство России в Гродно/Telegram
ДТП на автодороге вблизи деревни Горни Лидского района в Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Три гражданина России пострадали в ДТП под Лидой в Гродненской области Белоруссии, сообщило генконсульство РФ в Гродно в Telegram-канале.
"Третьего июля в 10.30 (совпадает с мск) утра на автодороге Минск - Гродно вблизи деревни Горни Лидского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло двое граждан Республики Беларусь и пострадало трое граждан России", - говорится в сообщении генконсульства.
ДТП с автобусом в Анталье - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, много раненых
Вчера, 10:43
Согласно сообщению, двое россиян, включая несовершеннолетнего ребенка, госпитализированы в больницу в Лиде. "Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Их жизни находятся вне опасности. Третья россиянка от госпитализации отказалась", - отмечается в сообщении.
Россиянам оказывается вся необходимая помощь, генконсульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, врачами и родственниками пострадавших.
По информации УВД Гродненского облисполкома, при выезде на трассу со второстепенной дороги 80-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество Chevrolet. В результате ДТП пожилой водитель ВАЗа и 77-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2023-2024 годах
Вчера, 12:33
 
РоссияГродноГродненская областьБелоруссияВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала