https://ria.ru/20240703/dtp-1957217295.html

В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП

В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП - РИА Новости, 03.07.2024

В Белоруссии трое россиян пострадали в ДТП

Три гражданина России пострадали в ДТП под Лидой в Гродненской области Белоруссии, сообщило генконсульство РФ в Гродно в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:14

2024-07-03T20:14

2024-07-03T20:14

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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Три гражданина России пострадали в ДТП под Лидой в Гродненской области Белоруссии, сообщило генконсульство РФ в Гродно в Telegram-канале. "Третьего июля в 10.30 (совпадает с мск) утра на автодороге Минск - Гродно вблизи деревни Горни Лидского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло двое граждан Республики Беларусь и пострадало трое граждан России", - говорится в сообщении генконсульства. Согласно сообщению, двое россиян, включая несовершеннолетнего ребенка, госпитализированы в больницу в Лиде. "Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Их жизни находятся вне опасности. Третья россиянка от госпитализации отказалась", - отмечается в сообщении. Россиянам оказывается вся необходимая помощь, генконсульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами, врачами и родственниками пострадавших. По информации УВД Гродненского облисполкома, при выезде на трассу со второстепенной дороги 80-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество Chevrolet. В результате ДТП пожилой водитель ВАЗа и 77-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

https://ria.ru/20240703/dtp-1957035309.html

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россия, гродно, гродненская область, белоруссия, в мире, происшествия