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В Тюмени возбудили уголовное дело после ночной драки со стрельбой - РИА Новости, 03.07.2024
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10:26 03.07.2024 (обновлено: 10:27 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/draka-1957032254.html
В Тюмени возбудили уголовное дело после ночной драки со стрельбой
В Тюмени возбудили уголовное дело после ночной драки со стрельбой - РИА Новости, 03.07.2024
В Тюмени возбудили уголовное дело после ночной драки со стрельбой
Полиция после ночной драки со стрельбой у торгового центра в Тюмени начала расследование уголовного дела о хулиганских действиях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:26
2024-07-03T10:27
происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Полиция после ночной драки со стрельбой у торгового центра в Тюмени начала расследование уголовного дела о хулиганских действиях, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Драка с участием группы молодых людей у торгового центра "Окей" по улице Широтной в Тюмени произошла ночью во вторник, 2 июля, очевидцы в соцсетях выложили видео со звуками выстрелов и комментариями про стрельбу из травматического оружия. "Отделом полиции № 1 УМВД России по городу Тюмень возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)… Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль", - указано в сообщении пресс-службы облпрокуратуры. Ранее сообщалось, что конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве. По данным регионального департамента здравоохранения, на место происшествия по вызову выезжала бригада скорой помощи, пострадавших не было обнаружено, в государственных медорганизациях обращений от них также не зафиксировано.
https://ria.ru/20240701/arest-1956741797.html
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происшествия, тюмень, россия, тюменская область
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область
В Тюмени возбудили уголовное дело после ночной драки со стрельбой

Полиция возбудила дело после ночной драки со стрельбой возле ТЦ в Тюмени

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Полиция после ночной драки со стрельбой у торгового центра в Тюмени начала расследование уголовного дела о хулиганских действиях, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Драка с участием группы молодых людей у торгового центра "Окей" по улице Широтной в Тюмени произошла ночью во вторник, 2 июля, очевидцы в соцсетях выложили видео со звуками выстрелов и комментариями про стрельбу из травматического оружия.
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"Отделом полиции № 1 УМВД России по городу Тюмень возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)… Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль", - указано в сообщении пресс-службы облпрокуратуры.
Ранее сообщалось, что конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве. По данным регионального департамента здравоохранения, на место происшествия по вызову выезжала бригада скорой помощи, пострадавших не было обнаружено, в государственных медорганизациях обращений от них также не зафиксировано.
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