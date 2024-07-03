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Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:15
2024-07-03T15:15
2024-07-03T15:15
в мире
турция
астана
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную дипломатию". "Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - ред.) поддерживают связь друг с другом", - сказал турецкий лидер.
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Встреча Путина и Эрдогана
что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.
По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии.
2024-07-03T15:15
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В мире, Турция, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную дипломатию".
2024-07-03T15:15
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PT0M23S
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным
Эрдоган: лидеры РФ и Турции продолжают телефонную дипломатию