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Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным - РИА Новости, 03.07.2024
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15:15 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/diplomatiya-1957129923.html
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:15
2024-07-03T15:15
в мире
турция
астана
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную дипломатию". "Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - ред.) поддерживают связь друг с другом", - сказал турецкий лидер.
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5
4.7
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Встреча Путина и Эрдогана
что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире. По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии.
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в мире, турция, астана, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, видео
В мире, Турция, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную дипломатию".
2024-07-03T15:15
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Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным

Эрдоган: лидеры РФ и Турции продолжают телефонную дипломатию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную дипломатию".
"Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - ред.) поддерживают связь друг с другом", - сказал турецкий лидер.
 
В миреТурцияАстанаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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