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Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным

Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным - РИА Новости, 03.07.2024

Эрдоган рассказал, что поддерживает связь с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:15

2024-07-03T15:15

2024-07-03T15:15

в мире

турция

астана

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

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АСТАНА, 3 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что лидеры двух стран продолжают "телефонную дипломатию". "Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - ред.) поддерживают связь друг с другом", - сказал турецкий лидер.

турция

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Встреча Путина и Эрдогана что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире. По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии. 2024-07-03T15:15 true PT0M23S

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