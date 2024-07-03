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Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.07.2024
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" и разведывательного комплекса ZALA уничтожили на правом берегу Днепра... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:10
2024-07-03T05:10
2024-07-03T05:10
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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" и разведывательного комплекса ZALA уничтожили на правом берегу Днепра Херсонской области станцию РЭБ украинской армии, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе воздушной разведки был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора информации специалистами было установлено, что обнаружена станция РЭБ украинской армии. Расчет разведывательного беспилотного комплекса ZALA скорректировал заход барражирующего боеприпаса "Ланцет" на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ противника на правом берегу Днепра", - сказал представитель оборонного ведомства. Расчеты БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Вместе с тем расчеты ударных беспилотников наносят огневое поражение по позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки.
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Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
МО: десантники с помощью "Ланцета" и комплекса ZALA уничтожили станцию РЭБ ВСУ