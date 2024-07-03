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Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/desantniki-1957005363.html
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.07.2024
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" и разведывательного комплекса ZALA уничтожили на правом берегу Днепра... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:10
2024-07-03T05:10
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" и разведывательного комплекса ZALA уничтожили на правом берегу Днепра Херсонской области станцию РЭБ украинской армии, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "В ходе воздушной разведки был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора информации специалистами было установлено, что обнаружена станция РЭБ украинской армии. Расчет разведывательного беспилотного комплекса ZALA скорректировал заход барражирующего боеприпаса "Ланцет" на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ противника на правом берегу Днепра", - сказал представитель оборонного ведомства. Расчеты БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Вместе с тем расчеты ударных беспилотников наносят огневое поражение по позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки.
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

МО: десантники с помощью "Ланцета" и комплекса ZALA уничтожили станцию РЭБ ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 июл - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" и разведывательного комплекса ZALA уничтожили на правом берегу Днепра Херсонской области станцию РЭБ украинской армии, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе воздушной разведки был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора информации специалистами было установлено, что обнаружена станция РЭБ украинской армии. Расчет разведывательного беспилотного комплекса ZALA скорректировал заход барражирующего боеприпаса "Ланцет" на цель и зафиксировал поражение станции РЭБ противника на правом берегу Днепра", - сказал представитель оборонного ведомства.
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Расчеты БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, а также ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника. Вместе с тем расчеты ударных беспилотников наносят огневое поражение по позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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