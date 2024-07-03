https://ria.ru/20240703/deputaty-1957186930.html

Архангельские депутаты предлагают изменить механизм транспортных субсидий

Архангельские депутаты предлагают изменить механизм транспортных субсидий - РИА Новости, 03.07.2024

Архангельские депутаты предлагают изменить механизм транспортных субсидий

Архангельские парламентарии обратились к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с просьбой пересмотреть механизм распределения одной из... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:00

2024-07-03T18:00

2024-07-03T18:00

архангельская область

александр дятлов

антон алиханов

транспорт

субсидии

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АРХАНГЕЛЬСК, 3 июл – РИА Новости. Архангельские парламентарии обратились к министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с просьбой пересмотреть механизм распределения одной из важнейших мер государственной поддержки предприятий лесопромышленного комплекса России – транспортных субсидий, поскольку сейчас не соблюдается принцип рациональности и справедливости, сообщила пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов. Как отметили в Собрании, транспортная субсидия является самой востребованной мерой поддержки лесопромышленников в России. На протяжении нескольких лет действовало постановление правительства России о субсидировании транспортных затрат для предприятий промышленности, в рамках которого они могли получать субсидии в размере 500 миллионов рублей в год, что позволяло хотя бы частично компенсировать резко возросшие логистические расходы при переориентации рынков сбыта продукции. "Однако, лимит выделяемых средств по данному постановлению, правила предоставления субсидий и перечень субсидируемой промышленной продукции постоянно меняются, и всё это становится известным только накануне конкурса", - пояснили в Заксобрании области. Отмечается, что президент России 10 февраля 2023 года во время визита в Архангельскую область провел рабочее совещание по проблемам лесопромышленного комплекса и мерам поддержки предприятий лесопромышленного комплекса России в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств, в ходе которого предложил правительству РФ при необходимости доработать механизм субсидирования транспортировки промышленной продукции. "Президент Российской Федерации отметил, что предприятиям нужно гарантировать стабильность условий и что мера поддержки должна действовать не менее трех лет", – отметил председатель комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александр Дятлов, слова которого приводятся в сообщении. В Собрании с сожалением отметили, что в 2024 году большинство лесопромышленников не смогут воспользоваться поддержкой в рамках постановления. Во-первых, общий размер финансирования в текущем году был сокращен почти в два раза – с 8,5 миллиарда до 4,8 миллиарда рублей, а лимит компенсации на одно лесопромышленное предприятие был снижен с 500 до 300 миллионов рублей. По факту этими средствами по всей стране смогут воспользоваться лишь около 15 компаний, а значительная часть предприятий останется без поддержки. "Процедура получения субсидии несовершенна и непрозрачна: ограничение лимита компенсации приводит к тому, что выделенные из бюджета средства быстро заканчиваются, а субсидии достаются тем, кто быстрее всех подал заявку. При таком подходе абсолютно не соблюдается принцип рациональности и справедливости распределения субсидий, что делает данную меру поддержки нерабочей", – подчеркнул Дятлов. В связи с этим депутаты предлагают профильному министру пересмотреть механизм распределения транспортных субсидий – пропорционально понесенным транспортным расходам, вне зависимости от очередности подачи заявок. "Кроме того, парламентарии считают необходимым увеличить объем финансовых средств на цели субсидирования транспортных затрат, а также лимит на одно предприятие для лесопромышленного комплекса с 300 до 500 миллионов рублей (аналогично другим отраслям промышленности)", - добавили в Заксобрании.

https://ria.ru/20240626/podderzhka-1955547035.html

https://ria.ru/20240607/investprivlekatelnost-1951360736.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дятлов, антон алиханов, транспорт, субсидии