https://ria.ru/20240703/demografiya-1957212830.html
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей - РИА Новости, 03.07.2024
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
Президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:40
2024-07-03T19:40
2024-07-03T20:06
общество
россия
владимир путин
государственный кремлевский дворец
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей.Президент поздравил организаторов, участников и гостей концерта, посвящённого Дню семьи, любви и верности, с приближающимся праздником. День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля."Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев, обеспечение достойного качества жизни российских семей – наша приоритетная общенациональная задача. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее его будущее", - заявил Путин.Президент отметил, что семья во все времена "была и остаётся надёжной опорой для каждого человека". По его словам, именно в семейной атмосфере во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются такие нравственные ориентиры, как забота о ближних, о своих детях и родителях, воспитание подрастающих поколений, ответственность за судьбу Отечества.Путин упомянул, что в этом году ко Дню семьи, любви и верности во всех регионах страны приурочены различные выставки и экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия, на которых родители вместе с детьми смогут с пользой и удовольствием провести время."Важное место в этой богатой культурной программе занимает сегодняшний концерт в Государственном Кремлёвском дворце, организованный Фондом социально-культурных инициатив... Убеждён, что концерт пройдёт на высоком творческом, эмоциональном подъёме, подарит зрителям много ярких, незабываемых впечатлений", - добавил президент.
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общество, россия, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Общество, Россия, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец
Путин назвал улучшение демографической ситуации приоритетной задачей
Путин назвал улучшение демографии приоритетной общенациональной задачей
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей.
Президент поздравил организаторов, участников и гостей концерта, посвящённого Дню семьи, любви и верности, с приближающимся праздником. День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.
"Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев, обеспечение достойного качества жизни российских семей – наша приоритетная общенациональная задача. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее его будущее", - заявил Путин.
Президент отметил, что семья во все времена "была и остаётся надёжной опорой для каждого человека". По его словам, именно в семейной атмосфере во многом формируются личность и мировоззрение ребёнка, закладываются такие нравственные ориентиры, как забота о ближних, о своих детях и родителях, воспитание подрастающих поколений, ответственность за судьбу Отечества.
Путин упомянул, что в этом году ко Дню семьи, любви и верности во всех регионах страны приурочены различные выставки и экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия, на которых родители вместе с детьми смогут с пользой и удовольствием провести время.
"Важное место в этой богатой культурной программе занимает сегодняшний концерт в Государственном Кремлёвском дворце
, организованный Фондом социально-культурных инициатив... Убеждён, что концерт пройдёт на высоком творческом, эмоциональном подъёме, подарит зрителям много ярких, незабываемых впечатлений", - добавил президент.