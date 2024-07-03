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В Подмосковье завели дело после взрыва газового баллона у ж/д станции
В Подмосковье завели дело после взрыва газового баллона у ж/д станции - РИА Новости, 03.07.2024
В Подмосковье завели дело после взрыва газового баллона у ж/д станции
Возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в Одинцово около железнодорожной станции, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:27
2024-07-03T17:27
2024-07-03T17:27
происшествия
россия
одинцово
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после взрыва газового баллона в Одинцово около железнодорожной станции, сообщает подмосковный главк СК РФ. Как сообщала администрация городского округа, в 14.45 в экстренные службы поступила информация о возгорании палатки около железнодорожной станции "Кубинка" в районе автостоянки. Вскоре пожар потушили. Один человек госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по факту хлопка газового баллона в торговом павильоне на станции "Кубинка", - говорится в телеграм-канале главка. Следователи и криминалисты выехали на место происшествия для проведения осмотра и установления всех обстоятельств. Сведения о пострадавших уточняются. Дело завели по статье о небезопасных услугах (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, одинцово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Одинцово, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело после взрыва газового баллона у ж/д станции
СК завел дело после взрыва газового баллона у железнодорожной станции в Одинцово