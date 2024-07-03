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Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 03.07.2024
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16:22 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/delo-1957153800.html
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 03.07.2024
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:22
2024-07-03T16:22
происшествия
россия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении взяток за "нужные" меры пресечения подозреваемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как ранее сообщал источник, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя СК России, разрешив возбудить уголовное дело в отношении Куделина. "Главное следственное управление СК России возбудило в отношении Куделина уголовное дело по трем эпизодам статьи 290 УК РФ "Получение взятки", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по версии следствия, Куделин брал взятки в соучастии с экс-председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой за избрание "нужных" мер пресечения подозреваемым. Общая сумма взяток составила 15 миллионов рублей, добавил источник. В отношении Золотаревой в настоящее время также расследуется уголовное дело о взяточничестве.
https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), ростовский областной суд
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ), Ростовский областной суд
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

СК завел уголовное дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону Куделина

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении взяток за "нужные" меры пресечения подозреваемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как ранее сообщал источник, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя СК России, разрешив возбудить уголовное дело в отношении Куделина.
"Главное следственное управление СК России возбудило в отношении Куделина уголовное дело по трем эпизодам статьи 290 УК РФ "Получение взятки", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что, по версии следствия, Куделин брал взятки в соучастии с экс-председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой за избрание "нужных" мер пресечения подозреваемым. Общая сумма взяток составила 15 миллионов рублей, добавил источник.
В отношении Золотаревой в настоящее время также расследуется уголовное дело о взяточничестве.
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Экс-замгубернатора ЯНАО Воронова арестовали за взятку
Вчера, 15:57
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуСледственный комитет России (СК РФ)Ростовский областной суд
 
 
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