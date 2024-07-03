https://ria.ru/20240703/delo-1957153800.html
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 03.07.2024
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:22
2024-07-03T16:22
2024-07-03T16:22
происшествия
россия
ростов-на-дону
следственный комитет россии (ск рф)
ростовский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении взяток за "нужные" меры пресечения подозреваемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как ранее сообщал источник, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя СК России, разрешив возбудить уголовное дело в отношении Куделина. "Главное следственное управление СК России возбудило в отношении Куделина уголовное дело по трем эпизодам статьи 290 УК РФ "Получение взятки", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по версии следствия, Куделин брал взятки в соучастии с экс-председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой за избрание "нужных" мер пресечения подозреваемым. Общая сумма взяток составила 15 миллионов рублей, добавил источник. В отношении Золотаревой в настоящее время также расследуется уголовное дело о взяточничестве.
https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
россия
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), ростовский областной суд
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Следственный комитет России (СК РФ), Ростовский областной суд
Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону
СК завел уголовное дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону Куделина