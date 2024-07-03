https://ria.ru/20240703/delo-1957153800.html

Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 03.07.2024

Источник: СК завел дело против экс-председателя суда в Ростове-на-Дону

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:22

2024-07-03T16:22

2024-07-03T16:22

происшествия

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ростов-на-дону

следственный комитет россии (ск рф)

ростовский областной суд

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Алексея Куделина, подозреваемого в получении взяток за "нужные" меры пресечения подозреваемым, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как ранее сообщал источник, в конце мая Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила ходатайство председателя СК России, разрешив возбудить уголовное дело в отношении Куделина. "Главное следственное управление СК России возбудило в отношении Куделина уголовное дело по трем эпизодам статьи 290 УК РФ "Получение взятки", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что, по версии следствия, Куделин брал взятки в соучастии с экс-председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой за избрание "нужных" мер пресечения подозреваемым. Общая сумма взяток составила 15 миллионов рублей, добавил источник. В отношении Золотаревой в настоящее время также расследуется уголовное дело о взяточничестве.

https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html

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происшествия, россия, ростов-на-дону, следственный комитет россии (ск рф), ростовский областной суд