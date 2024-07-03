https://ria.ru/20240703/botulizm-1957023038.html

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 03.07.2024

Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом

Семьдесят человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах, 17 из них на искусственной вентиляции легких, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:40

2024-07-03T09:40

2024-07-03T09:45

происшествия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

москва

алексей кузнецов

волгоградская область

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Семьдесят человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах, 17 из них на искусственной вентиляции легких, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Семьдесят человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана. 17 из них – на искусственной вентиляции легких",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.Ранее стало известно, что с симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в ряде регионов. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

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происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, москва, алексей кузнецов, волгоградская область