https://ria.ru/20240703/botulizm-1957023038.html
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом - РИА Новости, 03.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Семьдесят человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах, 17 из них на искусственной вентиляции легких, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:40
2024-07-03T09:40
2024-07-03T09:45
происшествия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
москва
алексей кузнецов
волгоградская область
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Семьдесят человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах, 17 из них на искусственной вентиляции легких, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Семьдесят человек с ботулизмом продолжают получать медицинскую помощь в стационарах Москвы, Московской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской областей, Санкт-Петербурга и Татарстана. 17 из них – на искусственной вентиляции легких",- сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.Ранее стало известно, что с симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в ряде регионов. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, москва, алексей кузнецов, волгоградская область
Происшествия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Москва, Алексей Кузнецов, Волгоградская область
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Минздрав: 70 человек с ботулизмом продолжают лечение в стационарах