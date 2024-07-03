https://ria.ru/20240703/boliviya-1957228987.html

США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом

США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.07.2024

США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом

США не имеют никакого отношения к попытке военного переворота в Боливии и осуждают ее, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:59

2024-07-03T21:59

2024-07-03T21:59

в мире

сша

боливия

ла-пас (департамент)

карин жан-пьер

луис арсе

попытка госпереворота в боливии

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США не имеют никакого отношения к попытке военного переворота в Боливии и осуждают ее, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее глава администрации президента Боливии Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая объяснила события прошлой недели сговором акторов внутри страны с "внешними заинтересованными группами" и напомнила о вовлеченности в прошлом США в подобные операции в Латинской Америке. "Мы видели ложные утверждения об участии США в события в Боливии 26 июня. Я знаю, что это всплывало пару раз, и хочу дать ясно понять, что США не имели к этому никакого отношения", - сказала Жан-Пьер на брифинге. "Мы решительно осуждаем развертывание армейских частей в Боливии в любой попытке подорвать конституционный порядок", - добавила она. В среду, 26 июня, группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.

https://ria.ru/20240628/boliviya-1955957772.html

https://ria.ru/20240628/boliviya-1956240313.html

сша

боливия

ла-пас (департамент)

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в мире, сша, боливия, ла-пас (департамент), карин жан-пьер, луис арсе, попытка госпереворота в боливии