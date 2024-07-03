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США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.07.2024
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21:59 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/boliviya-1957228987.html
США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом
США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом - РИА Новости, 03.07.2024
США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом
США не имеют никакого отношения к попытке военного переворота в Боливии и осуждают ее, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:59
2024-07-03T21:59
в мире
сша
боливия
ла-пас (департамент)
карин жан-пьер
луис арсе
попытка госпереворота в боливии
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США не имеют никакого отношения к попытке военного переворота в Боливии и осуждают ее, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ранее глава администрации президента Боливии Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая объяснила события прошлой недели сговором акторов внутри страны с "внешними заинтересованными группами" и напомнила о вовлеченности в прошлом США в подобные операции в Латинской Америке. "Мы видели ложные утверждения об участии США в события в Боливии 26 июня. Я знаю, что это всплывало пару раз, и хочу дать ясно понять, что США не имели к этому никакого отношения", - сказала Жан-Пьер на брифинге. "Мы решительно осуждаем развертывание армейских частей в Боливии в любой попытке подорвать конституционный порядок", - добавила она. В среду, 26 июня, группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице. В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955957772.html
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сша
боливия
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в мире, сша, боливия, ла-пас (департамент), карин жан-пьер, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
В мире, США, Боливия, Ла-Пас (департамент), Карин Жан-Пьер, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии
США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии, заявил Белый дом

Карин Жан-Пьер: США не имеют отношения к попытке переворота в Боливии

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США не имеют никакого отношения к попытке военного переворота в Боливии и осуждают ее, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее глава администрации президента Боливии Мария Нела Прада в интервью Центральному телевидению Китая объяснила события прошлой недели сговором акторов внутри страны с "внешними заинтересованными группами" и напомнила о вовлеченности в прошлом США в подобные операции в Латинской Америке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Боливар не выдержит двоих: переворот грозит только расколотой стране
28 июня, 08:00
"Мы видели ложные утверждения об участии США в события в Боливии 26 июня. Я знаю, что это всплывало пару раз, и хочу дать ясно понять, что США не имели к этому никакого отношения", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
"Мы решительно осуждаем развертывание армейских частей в Боливии в любой попытке подорвать конституционный порядок", - добавила она.
В среду, 26 июня, группа боливийских военных под руководством генерала Хуана Хосе Суниги блокировала площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, с требованием восстановить демократию и освободить политзаключенных, а также заявила о предстоящем назначении правительства. После того, как военные выбили при помощи БТР дверь в президентский дворец, президент Луис Арсе встретился с Сунигой и приказал ему отвести солдат. В ответ на неподчинение президент привел к присяге новое военное руководство, которое приказало мятежникам покинуть площадь в столице.
В результате противостояния военнослужащих и жителей Ла-Паса на центральной площади ранения получили 14 человек. После этих событий правоохранители задержали 21 причастного к попытке переворота.
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Президент Боливии назвал причастных к попытке госпереворота
28 июня, 23:02
 
В миреСШАБоливияЛа-Пас (департамент)Карин Жан-ПьерЛуис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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