https://ria.ru/20240703/biznes-missiya-1957034862.html

Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах

Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах - РИА Новости, 03.07.2024

Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах

Семь крупных российских компаний и организаций, работающих в сфере туризма, стали участниками второй бизнес-миссии, которая в среду стартовала на курильском... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:46

2024-07-03T10:46

2024-07-03T10:46

сахалинская область

валерий лимаренко

кунашир (остров)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семь крупных российских компаний и организаций, работающих в сфере туризма, стали участниками второй бизнес-миссии, которая в среду стартовала на курильском острове Кунашир, сообщили РИА Новости в правительстве Сахалинской области. "С инвестиционными возможностями Кунашира в этом году познакомятся собственники и руководители компаний и организаций, среди которых Cronwell Hotels&Resorts, "Альянс Отель Менеджмент", Capital Group, Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация глемпингов России, Яхтенный глэмпинг парк "Точка Немо", Гринтех. В 2023 аналогичное мероприятие проводилось для группы предпринимателей на острове Итуруп", - рассказали в пресс-службе правительства региона. Во время поездки на остров 3-5 июля гостям представят восемь инвестиционных площадок, на которых есть возможность реализовать проекты по строительству гостинично-развлекательных комплексов, прибрежных глэмпингов. Предпринимателей познакомят с комфортными условиями ведения бизнеса. В рамках самого выгодного в стране преференциального режима на Курильских островах инвесторов освобождают на 20 лет от основных налогов, а также преференциями, также они могут получить землю и инфраструктурное обеспечение проекта на территории опережающего развития "Курилы". На встрече с участниками бизнес-миссии губернатор Валерий Лимаренко обсудил строительство современных гостиничных комплексов, зон отдыха, рыбоперерабатывающих и других производств на Курилах, отметив, что их развитию как особой территории уделяют пристальное внимание как правительство Сахалинской области, так и федеральные власти. По мнению главы региона, это важно не только для повышения туристической привлекательности островов, но и с точки зрения создания новых рабочих мест для местных жителей. Бизнес-миссии на Курилы организуются Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Сахалинской области в рамках поручения зампреда правительства РФ – полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

https://ria.ru/20240701/sakhalin-1956567145.html

https://ria.ru/20240701/asi-1956690141.html

сахалинская область

кунашир (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сахалинская область, валерий лимаренко, кунашир (остров)