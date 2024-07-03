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Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах - РИА Новости, 03.07.2024
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10:46 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/biznes-missiya-1957034862.html
Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах
Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах - РИА Новости, 03.07.2024
Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах
Семь крупных российских компаний и организаций, работающих в сфере туризма, стали участниками второй бизнес-миссии, которая в среду стартовала на курильском... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:46
2024-07-03T10:46
сахалинская область
валерий лимаренко
кунашир (остров)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семь крупных российских компаний и организаций, работающих в сфере туризма, стали участниками второй бизнес-миссии, которая в среду стартовала на курильском острове Кунашир, сообщили РИА Новости в правительстве Сахалинской области. "С инвестиционными возможностями Кунашира в этом году познакомятся собственники и руководители компаний и организаций, среди которых Cronwell Hotels&amp;Resorts, "Альянс Отель Менеджмент", Capital Group, Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация глемпингов России, Яхтенный глэмпинг парк "Точка Немо", Гринтех. В 2023 аналогичное мероприятие проводилось для группы предпринимателей на острове Итуруп", - рассказали в пресс-службе правительства региона. Во время поездки на остров 3-5 июля гостям представят восемь инвестиционных площадок, на которых есть возможность реализовать проекты по строительству гостинично-развлекательных комплексов, прибрежных глэмпингов. Предпринимателей познакомят с комфортными условиями ведения бизнеса. В рамках самого выгодного в стране преференциального режима на Курильских островах инвесторов освобождают на 20 лет от основных налогов, а также преференциями, также они могут получить землю и инфраструктурное обеспечение проекта на территории опережающего развития "Курилы". На встрече с участниками бизнес-миссии губернатор Валерий Лимаренко обсудил строительство современных гостиничных комплексов, зон отдыха, рыбоперерабатывающих и других производств на Курилах, отметив, что их развитию как особой территории уделяют пристальное внимание как правительство Сахалинской области, так и федеральные власти. По мнению главы региона, это важно не только для повышения туристической привлекательности островов, но и с точки зрения создания новых рабочих мест для местных жителей. Бизнес-миссии на Курилы организуются Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Сахалинской области в рамках поручения зампреда правительства РФ – полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.
https://ria.ru/20240701/sakhalin-1956567145.html
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сахалинская область
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сахалинская область, валерий лимаренко, кунашир (остров)
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Кунашир (остров)

Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиБизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах
Бизнес-миссия крупных туркомпаний России стартовала на Курилах - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 июл – РИА Новости. Семь крупных российских компаний и организаций, работающих в сфере туризма, стали участниками второй бизнес-миссии, которая в среду стартовала на курильском острове Кунашир, сообщили РИА Новости в правительстве Сахалинской области.
"С инвестиционными возможностями Кунашира в этом году познакомятся собственники и руководители компаний и организаций, среди которых Cronwell Hotels&Resorts, "Альянс Отель Менеджмент", Capital Group, Федерация рестораторов и отельеров России, Ассоциация глемпингов России, Яхтенный глэмпинг парк "Точка Немо", Гринтех. В 2023 аналогичное мероприятие проводилось для группы предпринимателей на острове Итуруп", - рассказали в пресс-службе правительства региона.
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Курильские острова
Во время поездки на остров 3-5 июля гостям представят восемь инвестиционных площадок, на которых есть возможность реализовать проекты по строительству гостинично-развлекательных комплексов, прибрежных глэмпингов. Предпринимателей познакомят с комфортными условиями ведения бизнеса. В рамках самого выгодного в стране преференциального режима на Курильских островах инвесторов освобождают на 20 лет от основных налогов, а также преференциями, также они могут получить землю и инфраструктурное обеспечение проекта на территории опережающего развития "Курилы".
На встрече с участниками бизнес-миссии губернатор Валерий Лимаренко обсудил строительство современных гостиничных комплексов, зон отдыха, рыбоперерабатывающих и других производств на Курилах, отметив, что их развитию как особой территории уделяют пристальное внимание как правительство Сахалинской области, так и федеральные власти. По мнению главы региона, это важно не только для повышения туристической привлекательности островов, но и с точки зрения создания новых рабочих мест для местных жителей.
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