https://ria.ru/20240703/biznes-1957227347.html

Григоренко: дублирующие проверки исключаются в пользу комфорта бизнеса

Григоренко: дублирующие проверки исключаются в пользу комфорта бизнеса - РИА Новости, 03.07.2024

Григоренко: дублирующие проверки исключаются в пользу комфорта бизнеса

Дублирующие полномочия правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса исключены в пользу комфорта предпринимателей, заявил вице-премьер... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:36

2024-07-03T21:36

2024-07-03T21:36

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Дублирующие полномочия правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса исключены в пользу комфорта предпринимателей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Мы убираем дублирующие проверки в пользу комфорта предпринимателей. Решение об устранении конкретных полномочий принималось в тесной связке с бизнесом, Генпрокуратурой и МВД России", - сказал Григоренко, его слова приводит аппарат вице-премьера. Это касается только тех случаев, где осуществляется специфический отраслевой контроль и дополнительный правоохранительный надзор избыточен. "Эта мера направлена на снижение административной нагрузки на бизнес и является продолжением реформы контроля и надзора", – добавил Григоренко. Госдума, напоминается в пресс-релизе, приняла закон об устранении дублирующих полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в отношении бизнеса, проект федерального закона подготовлен правительством во исполнение поручения президента Владимира Путина. Всего из компетенций полиции, говорится в сообщении, будут исключены 76 полномочий, это почти половина от 169 составов административных правонарушений, которые полиция администрирует совместно с другими контрольными органами. Таким образом, контроль будут осуществлять только профильные ведомства. "В частности, изменения коснутся административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования, охраны собственности, в том числе авторских и смежных прав, в области предпринимательской деятельности, например нелегального производства или оборота алкогольной продукции. Дублирующие проверки также будут исключены в сельском хозяйстве, транспорте и других сферах", - подчеркивается в релизе.

https://ria.ru/20240702/grigorenko-1956859149.html

https://ria.ru/20240703/biznes-missiya-1957034862.html

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россия, дмитрий григоренко, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, твой бизнес – новости