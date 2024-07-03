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Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару - РИА Новости, 03.07.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:52 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/biryukov-1957118416.html
Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару
Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару - РИА Новости, 03.07.2024
Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару
Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
погода
аномальная жара в москве
вода
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. "Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, погода, аномальная жара в москве, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода, Аномальная жара в Москве, Вода

Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару

© РИА НовостиНа берегу Химкинского водохранилища
На берегу Химкинского водохранилища - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости
На берегу Химкинского водохранилища
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы.
«
"Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
Можайский гидроузел - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Заммэра Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме
4 июня, 11:40
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыПогодаАномальная жара в МосквеВода
 
 
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