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Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару
Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару - РИА Новости, 03.07.2024
Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару
Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. "Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
https://ria.ru/20240604/vodokhranilischa-1950353505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Погода, Аномальная жара в Москве, Вода