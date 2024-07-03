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Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару

Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару - РИА Новости, 03.07.2024

Бирюков: все водохранилища Москвы заполнены достаточно, несмотря на жару

Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

2024-07-03T14:52

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Все водохранилища Москвы, несмотря на сильную жару начала июля, заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что благодаря грамотным действиям специалистов комплекса городского хозяйства в этом году были успешно пройдены паводок и половодье после снежной зимы. "Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подготовка питьевой воды осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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