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Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы

Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы - РИА Новости, 03.07.2024

Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы

Специалисты приступили к работам по реабилитации пруда "Радуга 2" на востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:15

2024-07-03T10:15

2024-07-03T10:15

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по реабилитации пруда "Радуга 2" на востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Этот водоем находится в парке "Радуга" недалеко от усадьбы Кусково и входит в каскад, известный как Большой Графский пруд. Два года назад обновили соседний пруд - "Радуга 1", в этом году проведем работы на втором. В рамках проекта очистим его от накопившихся иловых отложений, которые провоцируют цветение акватории, и отремонтируем береговую полосу, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - отметил он. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 1,1 гектара очистят от 1,3 тысячи кубометров иловых отложений и грунта, что позволит увеличить среднюю глубину до двух метров. "Затем начнем ремонт береговой полосы протяженностью 419 метров. Согласно технологии, выполним демонтаж верхнего слоя берегового укрепления, проведем зачистку бетонных конструкций и монтаж армирующей сетки, которую заполнят цементирующей смесью под давлением. Благодаря такой последовательности повышается крепость и морозостойкость всей конструкции", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в 2024 году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы