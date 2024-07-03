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Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы - РИА Новости, 03.07.2024
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10:15 03.07.2024
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Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы
Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы - РИА Новости, 03.07.2024
Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы
Специалисты приступили к работам по реабилитации пруда "Радуга 2" на востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:15
2024-07-03T10:15
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петр бирюков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по реабилитации пруда "Радуга 2" на востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Этот водоем находится в парке "Радуга" недалеко от усадьбы Кусково и входит в каскад, известный как Большой Графский пруд. Два года назад обновили соседний пруд - "Радуга 1", в этом году проведем работы на втором. В рамках проекта очистим его от накопившихся иловых отложений, которые провоцируют цветение акватории, и отремонтируем береговую полосу, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - отметил он. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 1,1 гектара очистят от 1,3 тысячи кубометров иловых отложений и грунта, что позволит увеличить среднюю глубину до двух метров. "Затем начнем ремонт береговой полосы протяженностью 419 метров. Согласно технологии, выполним демонтаж верхнего слоя берегового укрепления, проведем зачистку бетонных конструкций и монтаж армирующей сетки, которую заполнят цементирующей смесью под давлением. Благодаря такой последовательности повышается крепость и морозостойкость всей конструкции", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в 2024 году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыРеабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы
Реабилитация пруда Радуга 2 стартовала в парке на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Реабилитация пруда "Радуга 2" стартовала в парке на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Специалисты приступили к работам по реабилитации пруда "Радуга 2" на востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Этот водоем находится в парке "Радуга" недалеко от усадьбы Кусково и входит в каскад, известный как Большой Графский пруд. Два года назад обновили соседний пруд - "Радуга 1", в этом году проведем работы на втором. В рамках проекта очистим его от накопившихся иловых отложений, которые провоцируют цветение акватории, и отремонтируем береговую полосу, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - отметил он.
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Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 1,1 гектара очистят от 1,3 тысячи кубометров иловых отложений и грунта, что позволит увеличить среднюю глубину до двух метров.
"Затем начнем ремонт береговой полосы протяженностью 419 метров. Согласно технологии, выполним демонтаж верхнего слоя берегового укрепления, проведем зачистку бетонных конструкций и монтаж армирующей сетки, которую заполнят цементирующей смесью под давлением. Благодаря такой последовательности повышается крепость и морозостойкость всей конструкции", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в 2024 году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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