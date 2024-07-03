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Байден не рассматривает отказ от участия в выборах, утверждает Белый дом
Байден не рассматривает отказ от участия в выборах, утверждает Белый дом - РИА Новости, 03.07.2024
Байден не рассматривает отказ от участия в выборах, утверждает Белый дом
Действующий президент США Джо Байден "абсолютно" не рассматривает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах, заявила официальный... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:06
2024-07-03T21:06
2024-07-03T21:16
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ВАШИНГТОН 3 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден "абсолютно" не рассматривает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на фоне призывов к Байдену выйти из гонки после провальных дебатов."Абсолютно, абсолютно нет. И, как я полагаю, вы слышали (об этом - ред.) и непосредственно от предвыборного штаба", — заявила Жан-Пьер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе и положив таким образом конец спорам о том, следует ли ему участвовать.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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в мире, сша, атланта, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена , карин жан-пьер, дональд трамп
В мире, США, Атланта, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Карин Жан-Пьер, Дональд Трамп
Байден не рассматривает отказ от участия в выборах, утверждает Белый дом
Белый дом: Байден абсолютно не рассматривает отказ от участия в выборах
ВАШИНГТОН 3 июл — РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден "абсолютно" не рассматривает возможность отказа от участия в предстоящих президентских выборах, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на фоне призывов к Байдену выйти из гонки после провальных дебатов.
"Абсолютно, абсолютно нет. И, как я полагаю, вы слышали (об этом - ред.) и непосредственно от предвыборного штаба", — заявила Жан-Пьер на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе и положив таким образом конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.