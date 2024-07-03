https://ria.ru/20240703/bezrabotitsa--1957206411.html
Безработица в России в мае сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в мае сохранилась на историческом минимуме - РИА Новости, 03.07.2024
Безработица в России в мае сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в мае сохранилась на историческом минимуме в 2,6%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:05
2024-07-03T19:05
2024-07-03T19:05
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Безработица в России в мае сохранилась на историческом минимуме в 2,6%, свидетельствуют данные Росстата. "В мае 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2024 года составил 2,6% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Исторический минимум в 2,6% был зафиксирован в апреле 2024 года. Если в апреле общая численность безработных в стране составляла 1,961 миллиона человек, то в мае она немного подросла - до 2,005 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу мая 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в мае 2024 года составила 76,1 миллиона человек.
https://ria.ru/20240521/posobie-1947315901.html
https://ria.ru/20240607/bezrabotitsa-1951467292.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Безработица в России в мае сохранилась на историческом минимуме
Росстат: безработица в России в мае сохранилась на историческом минимуме в 2,6%