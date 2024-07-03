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Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии - РИА Новости, 03.07.2024
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00:28 03.07.2024 (обновлено: 00:53 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bezopasnost-1956987332.html
Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии
Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии - РИА Новости, 03.07.2024
Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии
Российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии, заявил посол в Лондоне Андрей... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T00:28
2024-07-03T00:53
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News. "Я думаю, что в ближайшие годы произойдет два очень серьезных урегулирования. Первое из них - с Украиной… Второе будет представлять более широкую организацию безопасности на Евразийском континенте… Это все еще расплывчатая идея, но мы начинаем работать над этим… По крайней мере разговор начался. Мы уже говорили с некоторыми столицами. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями МИД на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я полностью понимаю", - сказал он. По словам Келина, евроатлантическая система безопасности "не сработала", чем и обусловлена необходимость в более широком соглашении, отличном от существующего. "Будучи дипломатами, мы должны думать не только о завтрашнем дне, как это делают здесь большинство людей, но и о том, что будет через 5-15 лет", - подытожил посол. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД России, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Москва заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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россия, евразия, лондон, андрей келин, владимир путин, оон, в мире, великобритания
Россия, Евразия, Лондон, Андрей Келин, Владимир Путин, ООН, В мире, Великобритания
Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии

Посол Келин: Россия и Британия обсудили создание общей архитектуры безопасности

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские и британские дипломаты обсудили на начальном этапе вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии, заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.
"Я думаю, что в ближайшие годы произойдет два очень серьезных урегулирования. Первое из них - с Украиной… Второе будет представлять более широкую организацию безопасности на Евразийском континенте… Это все еще расплывчатая идея, но мы начинаем работать над этим… По крайней мере разговор начался. Мы уже говорили с некоторыми столицами. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями МИД на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я полностью понимаю", - сказал он.
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По словам Келина, евроатлантическая система безопасности "не сработала", чем и обусловлена необходимость в более широком соглашении, отличном от существующего.
"Будучи дипломатами, мы должны думать не только о завтрашнем дне, как это делают здесь большинство людей, но и о том, что будет через 5-15 лет", - подытожил посол.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководством МИД России, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Москва заинтересована в том, чтобы в ООН получил серьезное развитие диалог по созданию системы неделимой безопасности, добавил Путин.
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РоссияЕвразияЛондонАндрей КелинВладимир ПутинООНВ миреВеликобритания
 
 
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