https://ria.ru/20240703/belousov-1957086990.html

Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов

Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.07.2024

Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов

Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T13:38

2024-07-03T13:38

2024-07-03T13:38

россия

андрей белоусов

снг

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg

МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны стран СНГ. Он выразил уверенность, что сегодняшнее заседание пройдёт с максимальной практической отдачей. Министр обороны России напомнил, что "2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом". Уроки этой войны, подчеркнул Белоусов, "остаются актуальными".

https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html

https://ria.ru/20240703/minsk-1957042998.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей белоусов, снг, безопасность