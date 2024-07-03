https://ria.ru/20240703/belousov-1957086990.html
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.07.2024
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов
Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:38
2024-07-03T13:38
2024-07-03T13:38
россия
андрей белоусов
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безопасность
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МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны стран СНГ. Он выразил уверенность, что сегодняшнее заседание пройдёт с максимальной практической отдачей. Министр обороны России напомнил, что "2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом". Уроки этой войны, подчеркнул Белоусов, "остаются актуальными".
https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html
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россия, андрей белоусов, снг, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, СНГ, Безопасность
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов
Белоусов: Россия намерена развивать сотрудничество военных ведомств стран СНГ
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны стран СНГ.
Он выразил уверенность, что сегодняшнее заседание пройдёт с максимальной практической отдачей.
Министр обороны России напомнил, что "2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом".
Уроки этой войны, подчеркнул Белоусов, "остаются актуальными".