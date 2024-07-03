Рейтинг@Mail.ru
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/belousov-1957086990.html
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов - РИА Новости, 03.07.2024
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов
Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:38
2024-07-03T13:38
россия
андрей белоусов
снг
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны стран СНГ. Он выразил уверенность, что сегодняшнее заседание пройдёт с максимальной практической отдачей. Министр обороны России напомнил, что "2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом". Уроки этой войны, подчеркнул Белоусов, "остаются актуальными".
https://ria.ru/20240703/krizis-1957071641.html
https://ria.ru/20240703/minsk-1957042998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, снг, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, СНГ, Безопасность
Россия намерена сотрудничать с военными ведомствами СНГ, заявил Белоусов

Белоусов: Россия намерена развивать сотрудничество военных ведомств стран СНГ

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Россия решительно настроена развивать сотрудничество между военными ведомствами государств СНГ по всем ключевым направлениям, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Решительно настроены развивать и углублять взаимодействие между министерствами обороны стран СНГ по всем основным направлениям", - сказал Белоусов на заседании совета министров обороны стран СНГ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов
Вчера, 12:47
Он выразил уверенность, что сегодняшнее заседание пройдёт с максимальной практической отдачей.
Министр обороны России напомнил, что "2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - Годом мира и единства в борьбе с нацизмом".
Уроки этой войны, подчеркнул Белоусов, "остаются актуальными".
Во время военного парада, посвященного 80-й годовщине освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Белоусов посетил парад в Минске
Вчера, 11:14
 
РоссияАндрей БелоусовСНГБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала