https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957109778.html

Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС

Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС - РИА Новости, 03.07.2024

Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в Астане с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым взаимодействие в рамках... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:36

2024-07-03T14:36

2024-07-03T16:38

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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в Астане с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и в других международных структурах, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "В Астане состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым накануне заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Главы МИД предметно обсудили взаимодействие в рамках данной организации, полноправным членом которой Беларусь станет на предстоящем саммите, а также перспективные планы сотрудничества в БРИКС и других международных структурах", - сообщили в пресс-службе. В МИД отметили, что руководители внешнеполитических ведомств договорились о дополнительных совместных шагах по подготовке международной конференции по евразийской безопасности в Минске, которая состоится 31 октября -1 ноября 2024 года. "Отдельное внимание было уделено обширной двусторонней повестке отношений Беларуси и России, графику предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня назначил главой МИД на тот момент первого замглавы администрации президента Рыженкова. Рыженков сменил на этом посту Сергея Алейника, возглавлявшего МИД Белоруссии с декабря 2022 года.

https://ria.ru/20240702/volodin-1956926308.html

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в мире, белоруссия, астана, минск, александр лукашенко, сергей алейник, сергей лавров, брикс