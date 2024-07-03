Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС
Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии взаимодействие стран в ШОС и БРИКС
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время встречи в Астане. 3 июля 2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время встречи в Астане. 3 июля 2024
МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в Астане с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и в других международных структурах, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В Астане состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым накануне заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Главы МИД предметно обсудили взаимодействие в рамках данной организации, полноправным членом которой Беларусь станет на предстоящем саммите, а также перспективные планы сотрудничества в БРИКС и других международных структурах", - сообщили в пресс-службе.
В МИД отметили, что руководители внешнеполитических ведомств договорились о дополнительных совместных шагах по подготовке международной конференции по евразийской безопасности в Минске, которая состоится 31 октября -1 ноября 2024 года.
"Отдельное внимание было уделено обширной двусторонней повестке отношений Беларуси и России, графику предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня назначил главой МИД на тот момент первого замглавы администрации президента Рыженкова. Рыженков сменил на этом посту Сергея Алейника, возглавлявшего МИД Белоруссии с декабря 2022 года.