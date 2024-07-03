Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 03.07.2024 (обновлено: 16:38 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/belorussiya-1957109778.html
Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС
Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС - РИА Новости, 03.07.2024
Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в Астане с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым взаимодействие в рамках... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:36
2024-07-03T16:38
в мире
белоруссия
астана
минск
александр лукашенко
сергей алейник
сергей лавров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957159010_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_489f1a6db99214c51d1eb586691acd80.jpg
МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в Астане с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и в других международных структурах, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "В Астане состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым накануне заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Главы МИД предметно обсудили взаимодействие в рамках данной организации, полноправным членом которой Беларусь станет на предстоящем саммите, а также перспективные планы сотрудничества в БРИКС и других международных структурах", - сообщили в пресс-службе. В МИД отметили, что руководители внешнеполитических ведомств договорились о дополнительных совместных шагах по подготовке международной конференции по евразийской безопасности в Минске, которая состоится 31 октября -1 ноября 2024 года. "Отдельное внимание было уделено обширной двусторонней повестке отношений Беларуси и России, графику предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня назначил главой МИД на тот момент первого замглавы администрации президента Рыженкова. Рыженков сменил на этом посту Сергея Алейника, возглавлявшего МИД Белоруссии с декабря 2022 года.
https://ria.ru/20240702/volodin-1956926308.html
https://ria.ru/20240702/shos-1956923675.html
белоруссия
астана
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957159010_35:0:1259:918_1920x0_80_0_0_41b4b39b408b0a2bbf6e3af53663a4a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, астана, минск, александр лукашенко, сергей алейник, сергей лавров, брикс
В мире, Белоруссия, Астана, Минск, Александр Лукашенко, Сергей Алейник, Сергей Лавров, БРИКС
Главы МИД России и Белоруссии обсудили взаимодействие в ШОС и БРИКС

Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии взаимодействие стран в ШОС и БРИКС

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время встречи в Астане. 3 июля 2024
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время встречи в Астане. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков во время встречи в Астане. 3 июля 2024
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил в Астане с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и в других международных структурах, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В Астане состоялась встреча министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым накануне заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Главы МИД предметно обсудили взаимодействие в рамках данной организации, полноправным членом которой Беларусь станет на предстоящем саммите, а также перспективные планы сотрудничества в БРИКС и других международных структурах", - сообщили в пресс-службе.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии
2 июля, 17:24
В МИД отметили, что руководители внешнеполитических ведомств договорились о дополнительных совместных шагах по подготовке международной конференции по евразийской безопасности в Минске, которая состоится 31 октября -1 ноября 2024 года.
"Отдельное внимание было уделено обширной двусторонней повестке отношений Беларуси и России, графику предстоящих контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 июня назначил главой МИД на тот момент первого замглавы администрации президента Рыженкова. Рыженков сменил на этом посту Сергея Алейника, возглавлявшего МИД Белоруссии с декабря 2022 года.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Ушаков оценил важность присоединения Белоруссии к ШОС
2 июля, 17:16
 
В миреБелоруссияАстанаМинскАлександр ЛукашенкоСергей АлейникСергей ЛавровБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала