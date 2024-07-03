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Лукашенко подписал закон об амнистии - РИА Новости, 03.07.2024
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00:24 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/belorussiya-1956987171.html
Лукашенко подписал закон об амнистии
Лукашенко подписал закон об амнистии - РИА Новости, 03.07.2024
Лукашенко подписал закон об амнистии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Документ за... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T00:24
2024-07-03T00:24
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Документ за подписью президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики. Ранее, 30 мая, законопроект об амнистии приняла нижняя палата белорусского парламента, а 20 июня – одобрила верхняя палата. Согласно предварительным расчетам, при реализации данного закона планируется освободить от наказания, освободить условно, а также заменить наказание более мягким около 5 тысячам осужденных. Одновременного предполагается сократить срок наказания на один год еще 2 850 осужденных. В общей сложности амнистия применится к 7850 осужденным. Законом устанавливается перечень категорий осужденных, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности. К таким категориям предлагается относить, в частности, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего. Также в перечень категорий включены лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, лица, больные активной формой туберкулеза и отнесенные к I "А", II "А", III группам диспансерного наблюдения, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. Одновременно определяются категории лиц, в отношении которых амнистия не будет применяться. Например, это те лица, к которым в течение 2021 — 2024 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости. Амнистию не будут распространять на лиц, которые на день постановления приговора или вступления его в законную силу полностью не возместили причиненный преступлениями вред и ущерб, не уплатили доход, полученный преступным путем, а также на лиц, допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами. Не будет распространяться амнистия на тех осужденных, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено наказанием в виде лишения свободы или пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240702/lukashenko-1956949769.html
https://ria.ru/20240701/belorussiya-1956637559.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал закон об амнистии

Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения Белоруссии

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 80-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Документ за подписью президента опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.
Ранее, 30 мая, законопроект об амнистии приняла нижняя палата белорусского парламента, а 20 июня – одобрила верхняя палата.
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Согласно предварительным расчетам, при реализации данного закона планируется освободить от наказания, освободить условно, а также заменить наказание более мягким около 5 тысячам осужденных. Одновременного предполагается сократить срок наказания на один год еще 2 850 осужденных. В общей сложности амнистия применится к 7850 осужденным.
Законом устанавливается перечень категорий осужденных, подлежащих освобождению от наказания и иных мер уголовной ответственности. К таким категориям предлагается относить, в частности, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до восемнадцати лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего. Также в перечень категорий включены лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, лица, больные активной формой туберкулеза и отнесенные к I "А", II "А", III группам диспансерного наблюдения, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.
Одновременно определяются категории лиц, в отношении которых амнистия не будет применяться. Например, это те лица, к которым в течение 2021 — 2024 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости. Амнистию не будут распространять на лиц, которые на день постановления приговора или вступления его в законную силу полностью не возместили причиненный преступлениями вред и ущерб, не уплатили доход, полученный преступным путем, а также на лиц, допустивших особо опасный рецидив преступлений либо признанных в установленном порядке особо опасными рецидивистами.
Не будет распространяться амнистия на тех осужденных, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено наказанием в виде лишения свободы или пожизненного лишения свободы.
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