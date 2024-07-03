https://ria.ru/20240703/belgorod-1957118575.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.07.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:52
2024-07-03T14:52
2024-07-03T15:16
специальная военная операция на украине
белгород
россия
вооруженные силы украины
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность