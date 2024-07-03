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Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше - РИА Новости, 03.07.2024
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21:25 03.07.2024 (обновлено: 21:34 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bayden-1957226225.html
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше - РИА Новости, 03.07.2024
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше
Президент США Джо Байден понимает критику его выступления на дебатах, но считает, что нужно двигаться дальше, и хочет "сохранять мировое лидерство" Америки,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:25
2024-07-03T21:34
в мире
выборы президента сша — 2024
америка
сша
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карин жан-пьер
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает критику его выступления на дебатах, но считает, что нужно двигаться дальше, и хочет "сохранять мировое лидерство" Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Он понимает критику, принимает ее, но он хочет продолжать движение", - заявила Жан-Пьер на брифинге.По ее словам, Байден намерен продолжать решать проблемы американцев, а также "сохранять мировое лидерство США"."Президент видит ситуацию ясно и он остается в гонке", - заявила Жан-Пьер.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, америка, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Выборы президента США — 2024, Америка, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше

Карин Жан-Пьер: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisДжо Байден возвращается в Белый дом
Джо Байден возвращается в Белый дом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден возвращается в Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает критику его выступления на дебатах, но считает, что нужно двигаться дальше, и хочет "сохранять мировое лидерство" Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Он понимает критику, принимает ее, но он хочет продолжать движение", - заявила Жан-Пьер на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
По ее словам, Байден намерен продолжать решать проблемы американцев, а также "сохранять мировое лидерство США".
"Президент видит ситуацию ясно и он остается в гонке", - заявила Жан-Пьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреВыборы президента США — 2024АмерикаСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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