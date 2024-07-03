https://ria.ru/20240703/bayden-1957226225.html
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше - РИА Новости, 03.07.2024
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше
Президент США Джо Байден понимает критику его выступления на дебатах, но считает, что нужно двигаться дальше, и хочет "сохранять мировое лидерство" Америки,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:25
2024-07-03T21:25
2024-07-03T21:34
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает критику его выступления на дебатах, но считает, что нужно двигаться дальше, и хочет "сохранять мировое лидерство" Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Он понимает критику, принимает ее, но он хочет продолжать движение", - заявила Жан-Пьер на брифинге.По ее словам, Байден намерен продолжать решать проблемы американцев, а также "сохранять мировое лидерство США"."Президент видит ситуацию ясно и он остается в гонке", - заявила Жан-Пьер.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
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в мире, выборы президента сша — 2024, америка, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Выборы президента США — 2024, Америка, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше
Карин Жан-Пьер: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше