https://ria.ru/20240703/bayden-1957226225.html

Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше

Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше - РИА Новости, 03.07.2024

Белый дом: Байден понимает критику, но считает, что нужно двигаться дальше

Президент США Джо Байден понимает критику его выступления на дебатах, но считает, что нужно двигаться дальше, и хочет "сохранять мировое лидерство" Америки,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:25

2024-07-03T21:25

2024-07-03T21:34

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден понимает критику его выступления на дебатах, но считает, что нужно двигаться дальше, и хочет "сохранять мировое лидерство" Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Он понимает критику, принимает ее, но он хочет продолжать движение", - заявила Жан-Пьер на брифинге.По ее словам, Байден намерен продолжать решать проблемы американцев, а также "сохранять мировое лидерство США"."Президент видит ситуацию ясно и он остается в гонке", - заявила Жан-Пьер.

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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