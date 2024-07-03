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СМИ: демократы хотят подтолкнуть Байдена покинуть предвыборную гонку - РИА Новости, 03.07.2024
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20:25 03.07.2024 (обновлено: 20:31 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bayden-1957218992.html
СМИ: демократы хотят подтолкнуть Байдена покинуть предвыборную гонку
СМИ: демократы хотят подтолкнуть Байдена покинуть предвыборную гонку - РИА Новости, 03.07.2024
СМИ: демократы хотят подтолкнуть Байдена покинуть предвыборную гонку
Ряд демократов после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом хочет подтолкнуть его покинуть... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:25
2024-07-03T20:31
в мире
сша
джо байден
чак шумер
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ряд демократов после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом хочет подтолкнуть его покинуть предвыборную гонку, сообщает портал Axios. "Ведущие законодатели из Демократической партии говорят о том, что они... больше обеспокоены отрицанием президентом Байденом того, что он плохо выступил на дебатах, чем самим его сбивчивым выступлением. Некоторые законодатели хотят, чтобы лидер большинства в сенате Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей Хаким Джефрис в частном порядке подтолкнули Байдена к тому, чтобы он вышел (из предвыборной гонки)", - пишет портал. По словам собеседников портала, Байден может снизить шансы партии удержать власть в сенате или завоевать большинство в палате представителей, если проиграет Трампу на выборах в ноябре. Кроме того, многие демократы возмущены тем, что Байден "мешкает" с тем, чтобы связаться с лидерами партии, и считают, что Белый дом хочет "защитить" его от тех, кто мог бы попытаться переубедить президента в том, что ему стоит участвовать в гонке. Демократы также рассказывают об ухудшении ментального и физического состояния Байдена и утверждают, что семья президента не хочет, чтобы он сталкивался с критикой, даже если она идет от друзей, отмечает портал. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп и Байден стали главными соперниками в предвыборной гонке. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240703/bayden-1957209230.html
https://ria.ru/20240703/bayden-1957171089.html
https://ria.ru/20240703/bayden-1957194616.html
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в мире, сша, джо байден, чак шумер, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Чак Шумер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
СМИ: демократы хотят подтолкнуть Байдена покинуть предвыборную гонку

Axios: ряд демократов хочет подтолкнуть Байдена сняться с выборов после дебатов

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ряд демократов после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом хочет подтолкнуть его покинуть предвыборную гонку, сообщает портал Axios.
"Ведущие законодатели из Демократической партии говорят о том, что они... больше обеспокоены отрицанием президентом Байденом того, что он плохо выступил на дебатах, чем самим его сбивчивым выступлением. Некоторые законодатели хотят, чтобы лидер большинства в сенате Чак Шумер и лидер демократов в палате представителей Хаким Джефрис в частном порядке подтолкнули Байдена к тому, чтобы он вышел (из предвыборной гонки)", - пишет портал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Демократы готовят письмо Байдену с требованием сняться с выборов, пишут СМИ
Вчера, 19:19
По словам собеседников портала, Байден может снизить шансы партии удержать власть в сенате или завоевать большинство в палате представителей, если проиграет Трампу на выборах в ноябре. Кроме того, многие демократы возмущены тем, что Байден "мешкает" с тем, чтобы связаться с лидерами партии, и считают, что Белый дом хочет "защитить" его от тех, кто мог бы попытаться переубедить президента в том, что ему стоит участвовать в гонке.
Демократы также рассказывают об ухудшении ментального и физического состояния Байдена и утверждают, что семья президента не хочет, чтобы он сталкивался с критикой, даже если она идет от друзей, отмечает портал.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
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Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
Вчера, 17:02
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Трамп и Байден стали главными соперниками в предвыборной гонке. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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Вчера, 18:22
 
В миреСШАДжо БайденЧак ШумерПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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