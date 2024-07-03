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Белый дом опроверг сообщения о возможном снятии Байдена с выборов - РИА Новости, 03.07.2024
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18:22 03.07.2024 (обновлено: 18:36 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bayden-1957194616.html
Белый дом опроверг сообщения о возможном снятии Байдена с выборов
Белый дом опроверг сообщения о возможном снятии Байдена с выборов - РИА Новости, 03.07.2024
Белый дом опроверг сообщения о возможном снятии Байдена с выборов
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в среду в социальной сети Х обвинил американскую газету New York Times во лжи за сообщения о том, что... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:22
2024-07-03T18:36
джо байден
сша
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в мире
предвыборные дебаты трампа и байдена
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в среду в социальной сети Х обвинил американскую газету New York Times во лжи за сообщения о том, что президент США Джо Байден думает над возможностью выйти из предвыборной гонки."Заявление является абсолютной ложью. Если бы (газета - ред.) New York TImes дала нам больше 7 минут на комментарий, то мы сказали бы им об этом", - написал он, комментируя публикацию в американской прессе.По данным газеты, Байден заявил одному из своих "ключевых сторонников", что оценивает, стоит ли ему продолжать участие в предвыборной гонке, и понимает, что находится в трудном положении после неудачных дебатов.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240703/bayden-1957171089.html
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джо байден, сша, выборы, в мире, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
Джо Байден, США, Выборы, В мире, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Белый дом опроверг сообщения о возможном снятии Байдена с выборов

Белый дом: публикации о раздумьях Байдена о выходе из предвыборной гонки — ложь

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс в среду в социальной сети Х обвинил американскую газету New York Times во лжи за сообщения о том, что президент США Джо Байден думает над возможностью выйти из предвыборной гонки.
"Заявление является абсолютной ложью. Если бы (газета - ред.) New York TImes дала нам больше 7 минут на комментарий, то мы сказали бы им об этом", - написал он, комментируя публикацию в американской прессе.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
Вчера, 17:02
По данным газеты, Байден заявил одному из своих "ключевых сторонников", что оценивает, стоит ли ему продолжать участие в предвыборной гонке, и понимает, что находится в трудном положении после неудачных дебатов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Байдена и Трампа поддерживает равный процент избирателей, показал опрос
Вчера, 14:52
 
Джо БайденСШАВыборыВ миреПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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