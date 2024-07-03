https://ria.ru/20240703/bayden-1957171089.html

Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку

Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку - РИА Новости, 03.07.2024

Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку

Почти 70% американцев назвали возраст 81-летнего президента США Джо Байдена фактором, влияющим на поддержку ими того или иного кандидата на предстоящих... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:02

2024-07-03T17:02

2024-07-03T17:09

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 70% американцев назвали возраст 81-летнего президента США Джо Байдена фактором, влияющим на поддержку ими того или иного кандидата на предстоящих президентских выборах, следует из опроса компании YouGov и телеканала CBS News. Согласно результатам опроса, 69% респондентов называют возраст Джо Байдена фактором, оказывающим влияние на то, за кого они готовы отдать свой голос на выборах президента в ноябре. Возраст 78-летнего соперника Байдена и экс-президента США Дональда Трампа влияет на решение 48% опрошенных. Опрос проводился с 28 июня по 2 июля среди 2826 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,3 процентных пункта. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.

https://ria.ru/20240703/opros-1957118675.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024