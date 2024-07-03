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Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку - РИА Новости, 03.07.2024
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17:02 03.07.2024 (обновлено: 17:09 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/bayden-1957171089.html
Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку - РИА Новости, 03.07.2024
Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку
Почти 70% американцев назвали возраст 81-летнего президента США Джо Байдена фактором, влияющим на поддержку ими того или иного кандидата на предстоящих... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:02
2024-07-03T17:09
в мире
сша
джо байден
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 70% американцев назвали возраст 81-летнего президента США Джо Байдена фактором, влияющим на поддержку ими того или иного кандидата на предстоящих президентских выборах, следует из опроса компании YouGov и телеканала CBS News. Согласно результатам опроса, 69% респондентов называют возраст Джо Байдена фактором, оказывающим влияние на то, за кого они готовы отдать свой голос на выборах президента в ноябре. Возраст 78-летнего соперника Байдена и экс-президента США Дональда Трампа влияет на решение 48% опрошенных. Опрос проводился с 28 июня по 2 июля среди 2826 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,3 процентных пункта. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240703/opros-1957118675.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Американцы назвали возраст Байдена фактором, влияющим на поддержку

Опрос: почти 70% американцев отметили влияние возраста Байдена на поддержку

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Почти 70% американцев назвали возраст 81-летнего президента США Джо Байдена фактором, влияющим на поддержку ими того или иного кандидата на предстоящих президентских выборах, следует из опроса компании YouGov и телеканала CBS News.
Согласно результатам опроса, 69% респондентов называют возраст Джо Байдена фактором, оказывающим влияние на то, за кого они готовы отдать свой голос на выборах президента в ноябре. Возраст 78-летнего соперника Байдена и экс-президента США Дональда Трампа влияет на решение 48% опрошенных.
Джо Байден и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Байдена и Трампа поддерживает равный процент избирателей, показал опрос
Вчера, 14:52
Опрос проводился с 28 июня по 2 июля среди 2826 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,3 процентных пункта.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Обама предупреждал Байдена о сложностях переизбрания, пишут СМИ
Вчера, 05:26
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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