Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ
NYT: состояние Байдена стало чаще ухудшаться после провальных дебатов с Трампом
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Ухудшение состояния президента США Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом становится все более тревожным, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в окружении главы государства.
"Люди, которые проводили время с президентом Байденом в последние месяцы, говорят, что отклонения от нормы становятся более частыми и более выраженными, а после дебатов в четверг, более тревожными", - говорится в публикации.
По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
В результате его команда сократила время на подготовку к дебатам с Трампом, чтобы дать уставшему президенту США лишние два дня на отдых в его доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Что касается самого процесса подготовки к дебатам, то каждый день начинался не раньше 11 часов утра, а уже после обеда Байден уходил "вздремнуть".
"Несколько советников, а также нынешних и бывших чиновников администрации, которые регулярно видели Байдена, заявили, что были ошарашены его выступлением на дебатах, поскольку оно стало худшим из когда-либо увиденного ими", - подчеркивает газета.
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
По словам источников, поведение Байдена в студии телеканала CNN в Атланте резко контрастировало с его "остротой" на важных встречах в ходе саммита G7, где президент США якобы выглядел "идеально" при обсуждении деловой повестки.
Однако еще раньше - во время поездки во Францию - американский лидер говорил с Владимиром Зеленским так, что "его почти невозможно было услышать".
"На вопрос, можно ли представить, чтобы Байден оказался в одной комнате с президентом России Владимиром Путиным, бывший чиновник США, который помогал готовиться к поездке (на саммит G7 - ред.), некоторое время молчал, а затем ответил, что просто не знает. Бывший высокопоставленный европейский чиновник на тот же вопрос категорически ответил "нет", - резюмирует New York Times.
Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Она выразила уверенность, что президент США по-прежнему способен обеспечивать лидерство своей страны на мировой арене, несмотря на возраст и "замедленное" состояние.
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30