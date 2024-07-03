Рейтинг@Mail.ru
Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/bayden-1956986275.html
Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ
Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ
Ухудшение состояния президента США Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с бывшим американским лидером... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T00:12
2024-07-03T00:12
в мире
сша
франция
италия
джо байден
дональд трамп
владимир зеленский
предвыборные дебаты трампа и байдена
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_274a5e9895ebdc04b5c4748642cb3da0.jpg
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Ухудшение состояния президента США Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом становится все более тревожным, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в окружении главы государства. "Люди, которые проводили время с президентом Байденом в последние месяцы, говорят, что отклонения от нормы становятся более частыми и более выраженными, а после дебатов в четверг, более тревожными", - говорится в публикации. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости. Отмечается, что Байден был истощен после поездок во Францию и Италию в начале июня, где принимал участие в церемонии по случаю дня высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны и в саммите глав государств "Большой семерки" (G7). В результате его команда сократила время на подготовку к дебатам с Трампом, чтобы дать уставшему президенту США лишние два дня на отдых в его доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Что касается самого процесса подготовки к дебатам, то каждый день начинался не раньше 11 часов утра, а уже после обеда Байден уходил "вздремнуть". "Несколько советников, а также нынешних и бывших чиновников администрации, которые регулярно видели Байдена, заявили, что были ошарашены его выступлением на дебатах, поскольку оно стало худшим из когда-либо увиденного ими", - подчеркивает газета. По словам источников, поведение Байдена в студии телеканала CNN в Атланте резко контрастировало с его "остротой" на важных встречах в ходе саммита G7, где президент США якобы выглядел "идеально" при обсуждении деловой повестки. Однако еще раньше - во время поездки во Францию - американский лидер говорил с Владимиром Зеленским так, что "его почти невозможно было услышать". "На вопрос, можно ли представить, чтобы Байден оказался в одной комнате с президентом России Владимиром Путиным, бывший чиновник США, который помогал готовиться к поездке (на саммит G7 - ред.), некоторое время молчал, а затем ответил, что просто не знает. Бывший высокопоставленный европейский чиновник на тот же вопрос категорически ответил "нет", - резюмирует New York Times. Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Она выразила уверенность, что президент США по-прежнему способен обеспечивать лидерство своей страны на мировой арене, несмотря на возраст и "замедленное" состояние.
https://ria.ru/20240702/bayden-1956903111.html
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
сша
франция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956120034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6775e645fc37d62df132ee66b9f2cbcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, франция, италия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Франция, Италия, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ

NYT: состояние Байдена стало чаще ухудшаться после провальных дебатов с Трампом

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Ухудшение состояния президента США Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом становится все более тревожным, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в окружении главы государства.
"Люди, которые проводили время с президентом Байденом в последние месяцы, говорят, что отклонения от нормы становятся более частыми и более выраженными, а после дебатов в четверг, более тревожными", - говорится в публикации.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В случае снятия Байдена с выборов собранные деньги перейдут Харрис
Вчера, 16:21
По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
Отмечается, что Байден был истощен после поездок во Францию и Италию в начале июня, где принимал участие в церемонии по случаю дня высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны и в саммите глав государств "Большой семерки" (G7).
В результате его команда сократила время на подготовку к дебатам с Трампом, чтобы дать уставшему президенту США лишние два дня на отдых в его доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Что касается самого процесса подготовки к дебатам, то каждый день начинался не раньше 11 часов утра, а уже после обеда Байден уходил "вздремнуть".
"Несколько советников, а также нынешних и бывших чиновников администрации, которые регулярно видели Байдена, заявили, что были ошарашены его выступлением на дебатах, поскольку оно стало худшим из когда-либо увиденного ими", - подчеркивает газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Байдена уговаривают принести себя в жертву
29 июня, 08:00
По словам источников, поведение Байдена в студии телеканала CNN в Атланте резко контрастировало с его "остротой" на важных встречах в ходе саммита G7, где президент США якобы выглядел "идеально" при обсуждении деловой повестки.
Однако еще раньше - во время поездки во Францию - американский лидер говорил с Владимиром Зеленским так, что "его почти невозможно было услышать".
"На вопрос, можно ли представить, чтобы Байден оказался в одной комнате с президентом России Владимиром Путиным, бывший чиновник США, который помогал готовиться к поездке (на саммит G7 - ред.), некоторое время молчал, а затем ответил, что просто не знает. Бывший высокопоставленный европейский чиновник на тот же вопрос категорически ответил "нет", - резюмирует New York Times.
Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Она выразила уверенность, что президент США по-прежнему способен обеспечивать лидерство своей страны на мировой арене, несмотря на возраст и "замедленное" состояние.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Дебаты Бивиса и Баттхеда: кто управляет Америкой
28 июня, 12:30
 
В миреСШАФранцияИталияДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала