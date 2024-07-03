https://ria.ru/20240703/bayden-1956986275.html

Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ

Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

Ухудшение состояния Байдена стало чаще проявляться, пишут СМИ

Ухудшение состояния президента США Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с бывшим американским лидером... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T00:12

2024-07-03T00:12

2024-07-03T00:12

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сша

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дональд трамп

владимир зеленский

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Ухудшение состояния президента США Джо Байдена стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом становится все более тревожным, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в окружении главы государства. "Люди, которые проводили время с президентом Байденом в последние месяцы, говорят, что отклонения от нормы становятся более частыми и более выраженными, а после дебатов в четверг, более тревожными", - говорится в публикации. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговоров". Более того, примеры таких неприятных ситуаций трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости. Отмечается, что Байден был истощен после поездок во Францию и Италию в начале июня, где принимал участие в церемонии по случаю дня высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны и в саммите глав государств "Большой семерки" (G7). В результате его команда сократила время на подготовку к дебатам с Трампом, чтобы дать уставшему президенту США лишние два дня на отдых в его доме в Рехобот-Бич в штате Делавэр. Что касается самого процесса подготовки к дебатам, то каждый день начинался не раньше 11 часов утра, а уже после обеда Байден уходил "вздремнуть". "Несколько советников, а также нынешних и бывших чиновников администрации, которые регулярно видели Байдена, заявили, что были ошарашены его выступлением на дебатах, поскольку оно стало худшим из когда-либо увиденного ими", - подчеркивает газета. По словам источников, поведение Байдена в студии телеканала CNN в Атланте резко контрастировало с его "остротой" на важных встречах в ходе саммита G7, где президент США якобы выглядел "идеально" при обсуждении деловой повестки. Однако еще раньше - во время поездки во Францию - американский лидер говорил с Владимиром Зеленским так, что "его почти невозможно было услышать". "На вопрос, можно ли представить, чтобы Байден оказался в одной комнате с президентом России Владимиром Путиным, бывший чиновник США, который помогал готовиться к поездке (на саммит G7 - ред.), некоторое время молчал, а затем ответил, что просто не знает. Бывший высокопоставленный европейский чиновник на тот же вопрос категорически ответил "нет", - резюмирует New York Times. Во вторник официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден не страдает дегенеративными заболеваниями, деменцией, болезнью Альцгеймера или чем-то подобным. Она выразила уверенность, что президент США по-прежнему способен обеспечивать лидерство своей страны на мировой арене, несмотря на возраст и "замедленное" состояние.

https://ria.ru/20240702/bayden-1956903111.html

https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html

https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html

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в мире, сша, франция, италия, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, предвыборные дебаты трампа и байдена