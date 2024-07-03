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США недовольны мобилизацией на Украине, заявил Азаров - РИА Новости, 03.07.2024
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13:22 03.07.2024 (обновлено: 13:32 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/azarov-1957082884.html
США недовольны мобилизацией на Украине, заявил Азаров
США недовольны мобилизацией на Украине, заявил Азаров - РИА Новости, 03.07.2024
США недовольны мобилизацией на Украине, заявил Азаров
США выражают недовольство недостаточной мобилизацией на Украине, в результате чего между Киевом и Вашингтоном возникли проблемы, заявил бывший украинский... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T13:22
2024-07-03T13:32
в мире
украина
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николай азаров (политик)
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. США выражают недовольство недостаточной мобилизацией на Украине, в результате чего между Киевом и Вашингтоном возникли проблемы, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале."После принятия закона об усилении мобилизации количество мобилизованных значительно увеличилось, но киевский режим не вышел на те цифры, которые им поставили американцы, далеко не вышел. И поэтому у них проблемы возникают с американскими хозяевами, которые открыто говорят: "Вы намечали столько мобилизовать, а мобилизовали вот столько. Мы вам давали деньги и оружие на такое количество людей, а вы это не выполняете", - написал Азаров. Он считает, что на Украине ведут активную пропаганду для достижения временного соглашения и заморозки конфликта. "Мол, пересидим, накопим силы и отвоюем. Вот что в подоплеке всех разговоров. Никто не говорит о том, что надо территории отдать навсегда, что надо мир постоянный заключить, что надо в НАТО не вступать. Такой даже постановки вопроса нигде нет", - подчеркнул экс-премьер. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240630/zelenskiy-1956308724.html
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в мире, украина, сша, киев, николай азаров (политик), нато
В мире, Украина, США, Киев, Николай Азаров (политик), НАТО
США недовольны мобилизацией на Украине, заявил Азаров

Азаров: США недовольны недостаточной мобилизацией на Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
Солдаты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. США выражают недовольство недостаточной мобилизацией на Украине, в результате чего между Киевом и Вашингтоном возникли проблемы, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"После принятия закона об усилении мобилизации количество мобилизованных значительно увеличилось, но киевский режим не вышел на те цифры, которые им поставили американцы, далеко не вышел. И поэтому у них проблемы возникают с американскими хозяевами, которые открыто говорят: "Вы намечали столько мобилизовать, а мобилизовали вот столько. Мы вам давали деньги и оружие на такое количество людей, а вы это не выполняете", - написал Азаров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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Он считает, что на Украине ведут активную пропаганду для достижения временного соглашения и заморозки конфликта.
"Мол, пересидим, накопим силы и отвоюем. Вот что в подоплеке всех разговоров. Никто не говорит о том, что надо территории отдать навсегда, что надо мир постоянный заключить, что надо в НАТО не вступать. Такой даже постановки вопроса нигде нет", - подчеркнул экс-премьер.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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