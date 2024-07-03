США недовольны мобилизацией на Украине, заявил Азаров
Азаров: США недовольны недостаточной мобилизацией на Украине
© AP Photo / Andriy AndriyenkoСолдаты ВСУ в Запорожской области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. США выражают недовольство недостаточной мобилизацией на Украине, в результате чего между Киевом и Вашингтоном возникли проблемы, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"После принятия закона об усилении мобилизации количество мобилизованных значительно увеличилось, но киевский режим не вышел на те цифры, которые им поставили американцы, далеко не вышел. И поэтому у них проблемы возникают с американскими хозяевами, которые открыто говорят: "Вы намечали столько мобилизовать, а мобилизовали вот столько. Мы вам давали деньги и оружие на такое количество людей, а вы это не выполняете", - написал Азаров.
Майоры против генералов. Зеленский поддержал развал ВСУ
30 июня, 08:00
Он считает, что на Украине ведут активную пропаганду для достижения временного соглашения и заморозки конфликта.
"Мол, пересидим, накопим силы и отвоюем. Вот что в подоплеке всех разговоров. Никто не говорит о том, что надо территории отдать навсегда, что надо мир постоянный заключить, что надо в НАТО не вступать. Такой даже постановки вопроса нигде нет", - подчеркнул экс-премьер.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В Киеве заявили о появлении стихийных групп бунтарей
23 мая, 06:52