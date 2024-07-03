https://ria.ru/20240703/avariynost-1957163103.html

Губернатор Воробьев отметил снижение аварийности на дорогах Подмосковья

Губернатор Воробьев отметил снижение аварийности на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 03.07.2024

Губернатор Воробьев отметил снижение аварийности на дорогах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником и отметил снижение аварийности на подмосковных дорогах —... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:44

2024-07-03T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником и отметил снижение аварийности на подмосковных дорогах — на 60% за 10 лет. "Поздравляю сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. Ваша работа — это гарантия безопасности на дорогах, ответственность за жизнь и здоровье людей. По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По словам главы региона, в области работают 5,7 тысячи сотрудников Госавтоинспекции. Сейчас, в аномальную жару, сотрудники ГАИ раздают водителям воду, заботятся об их самочувствии, проверяют на внимательность. "Благодарю Виктора Кузнецова — начальника управления ГАИ по Московской области — и сотрудников инспекции за преданность долгу, профессионализм и отвагу. Крепкого здоровья и успехов в службе!" - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20231110/lezhachie_politseyskie-1908655436.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев, гибдд мвд рф, гаи