Губернатор Воробьев отметил снижение аварийности на дорогах Подмосковья
© Фото : Телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея ВоробьеваГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником
© Фото : Телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ с профессиональным праздником и отметил снижение аварийности на подмосковных дорогах — на 60% за 10 лет.
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"Поздравляю сотрудников ГАИ с профессиональным праздником. Ваша работа — это гарантия безопасности на дорогах, ответственность за жизнь и здоровье людей. По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
По словам главы региона, в области работают 5,7 тысячи сотрудников Госавтоинспекции. Сейчас, в аномальную жару, сотрудники ГАИ раздают водителям воду, заботятся об их самочувствии, проверяют на внимательность.
"Благодарю Виктора Кузнецова — начальника управления ГАИ по Московской области — и сотрудников инспекции за преданность долгу, профессионализм и отвагу. Крепкого здоровья и успехов в службе!" - добавил Воробьев.
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