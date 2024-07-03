https://ria.ru/20240703/attraktsion-1957228205.html

На Кубани будут судить сотрудника парка, где дети пострадали на аттракционе

На Кубани будут судить сотрудника парка, где дети пострадали на аттракционе - РИА Новости, 03.07.2024

На Кубани будут судить сотрудника парка, где дети пострадали на аттракционе

Работник парка в Ейске на Кубани, не зафиксировавший страховочный механизм на аттракционе, из которого выпали и пострадали трое детей, предстанет перед судом,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T21:54

2024-07-03T21:54

2024-07-03T21:54

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 3 июл – РИА Новости. Работник парка в Ейске на Кубани, не зафиксировавший страховочный механизм на аттракционе, из которого выпали и пострадали трое детей, предстанет перед судом, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону. Ранее в мае краевой прокуратуре информировали, что трое детей пострадали в начале месяца на аттракционе "Лавица" в парке культуры и отдыха имени И. М. Поддубного в городе Ейске. По данным СУСК РФ по Кубани, речь идет о детях 2011 и 2012 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)."Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника парка аттракционов по обвинению в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установили следователи, в обязанности фигуранта входила посадка и безопасное нахождение пассажиров на аттракционе. При посадке 12- и 13-летних детей он не зафиксировал надлежащим образом удерживающее устройство, из-за чего в процессе катания открылся страховочный механизм. В СК отметили, что в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Дело передано в суд.

https://ria.ru/20240703/koleso-1957183586.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)