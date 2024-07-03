https://ria.ru/20240703/ataka-1957044654.html

Украинский дрон атаковал трактор в Белгородской области

Украинский дрон атаковал трактор в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2024

Украинский дрон атаковал трактор в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал возле поселка Ленинский Шебекинского округа работающий в поле трактор, осколочные ранения получил тракторист, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:20

2024-07-03T11:20

2024-07-03T11:20

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал возле поселка Ленинский Шебекинского округа работающий в поле трактор, осколочные ранения получил тракторист, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу", - написал Гладков. Глава области добавил, что после оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Повреждено транспортное средство.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков