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Украинский дрон атаковал трактор в Белгородской области
Украинский дрон атаковал трактор в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2024
Украинский дрон атаковал трактор в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал возле поселка Ленинский Шебекинского округа работающий в поле трактор, осколочные ранения получил тракторист, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:20
2024-07-03T11:20
2024-07-03T11:20
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал возле поселка Ленинский Шебекинского округа работающий в поле трактор, осколочные ранения получил тракторист, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В районе поселка Ленинский Шебекинского городского округа работающий в поле трактор подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, голени и предплечья попутным транспортом доставлен в районную больницу", - написал Гладков. Глава области добавил, что после оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. Повреждено транспортное средство.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Украинский дрон атаковал трактор в Белгородской области
Гладков: дрон ВСУ атаковал трактор возле поселка Ленинский, пострадал мужчина