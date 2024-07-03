https://ria.ru/20240703/artilleristy-1957004581.html

Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams

Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 03.07.2024

Российские артиллеристы уничтожили еще один танк Abrams

Артиллеристы группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщили в РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:03

2024-07-03T05:03

2024-07-03T05:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931447561_0:0:1692:952_1920x0_80_0_0_e1562be4131f509a1430e200e6e4d2be.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" высокоточным боеприпасом "Краснополь" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Артиллеристы группировки войск "Центр", применив высокоточный корректируемый снаряд "Краснополь", уничтожили очередной танк М1 Abrams ВСУ на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении. Уточняется, что артиллерийский выстрел по танку был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" с закрытой огневой позиции. "Получив координаты цели от расчета БПЛА, военнослужащие прибыли на огневую позицию, навели боевую машину на цель и точным попаданием корректируемого боеприпаса уничтожили танк ВСУ. Выполнив боевую задачу, военнослужащие оперативно сменили огневую позицию, замаскировали боевую машину и укрылись в блиндаже", — сообщили в министерстве.США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону.Однако позднее западные СМИ сообщили, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя: пять танков из 31 на тот момент уже были потеряны в результате российских атак.

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

https://ria.ru/20240603/abrams--1950105044.html

https://ria.ru/20240703/reshenie-1956997549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф