https://ria.ru/20240703/antonov-1957199347.html

США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов

США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов - РИА Новости, 03.07.2024

США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов

США закрепляют за собой статус пособников международного терроризма, потакая намерениям Киева наносить удары по российским регионам, заявил посол РФ в... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:44

2024-07-03T18:44

2024-07-03T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

сша

киев

россия

анатолий антонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США закрепляют за собой статус пособников международного терроризма, потакая намерениям Киева наносить удары по российским регионам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Потакая намерениям киевского режима наносить удары по нашим регионам, Соединенные Штаты фактически закрепляют за собой статус пособников международного терроризма", - сообщил он журналистам. Глава российской дипмиссии добавил, что вместо попыток обуздать своих марионеток, американские власти одобряют все новые поставки дальнобойных вооружений и участвуют в подготовке подобных нападений. "Вывод напрашивается один: в Белом доме готовы пойти на все, лишь бы затянуть конфликт и попытать счастья в преступных военных авантюрах шайки Зеленского. Эти безрассудные действия не останутся безнаказанными. Вся ответственность за эскалацию украинского кризиса ложится на Вашингтон", - резюмировал Антонов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20231230/antonov-1919076406.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, россия, анатолий антонов