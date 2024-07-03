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США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/antonov-1957199347.html
США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов
США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов - РИА Новости, 03.07.2024
США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов
США закрепляют за собой статус пособников международного терроризма, потакая намерениям Киева наносить удары по российским регионам, заявил посол РФ в... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:44
2024-07-03T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
россия
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США закрепляют за собой статус пособников международного терроризма, потакая намерениям Киева наносить удары по российским регионам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Потакая намерениям киевского режима наносить удары по нашим регионам, Соединенные Штаты фактически закрепляют за собой статус пособников международного терроризма", - сообщил он журналистам. Глава российской дипмиссии добавил, что вместо попыток обуздать своих марионеток, американские власти одобряют все новые поставки дальнобойных вооружений и участвуют в подготовке подобных нападений. "Вывод напрашивается один: в Белом доме готовы пойти на все, лишь бы затянуть конфликт и попытать счастья в преступных военных авантюрах шайки Зеленского. Эти безрассудные действия не останутся безнаказанными. Вся ответственность за эскалацию украинского кризиса ложится на Вашингтон", - резюмировал Антонов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20231230/antonov-1919076406.html
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в мире, сша, киев, россия, анатолий антонов
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Россия, Анатолий Антонов
США закрепляют за собой статус пособников терроризма, заявил Антонов

Антонов: США закрепляют за собой статус пособников терроризма, потакая Киеву

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США закрепляют за собой статус пособников международного терроризма, потакая намерениям Киева наносить удары по российским регионам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Потакая намерениям киевского режима наносить удары по нашим регионам, Соединенные Штаты фактически закрепляют за собой статус пособников международного терроризма", - сообщил он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
Глава российской дипмиссии добавил, что вместо попыток обуздать своих марионеток, американские власти одобряют все новые поставки дальнобойных вооружений и участвуют в подготовке подобных нападений.
"Вывод напрашивается один: в Белом доме готовы пойти на все, лишь бы затянуть конфликт и попытать счастья в преступных военных авантюрах шайки Зеленского. Эти безрассудные действия не останутся безнаказанными. Вся ответственность за эскалацию украинского кризиса ложится на Вашингтон", - резюмировал Антонов.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Антонов объяснил, что означает реакция США на удары ВКС России на Украине
30 декабря 2023, 02:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевРоссияАнатолий Антонов
 
 
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