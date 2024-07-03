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Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 03.07.2024 (обновлено: 18:45 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/antonov-1957195870.html
Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму
Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму - РИА Новости, 03.07.2024
Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму
США дают разрешение Киеву на хладнокровные массовые убийства мирных жителей, понимая последствия ударов по Крыму, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T18:31
2024-07-03T18:45
в мире
сша
киев
россия
специальная военная операция на украине
анатолий антонов
обстрел севастополя ракетами atacms
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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США дают разрешение Киеву на хладнокровные массовые убийства мирных жителей, понимая последствия ударов по Крыму, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов."В Вашингтоне прекрасно понимают, что жертвами атак украинцев на Крым могут стать прежде всего мирные жители и гости полуострова, как это было в ходе недавнего теракта в Севастополе", - сообщил он журналистам.Дипломат отметил, что осознание этого не останавливает американскую администрацию от выдачи разрешения на хладнокровные массовые убийства.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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в мире, сша, киев, россия, анатолий антонов, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, США, Киев, Россия, Специальная военная операция на Украине, Анатолий Антонов, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму

Антонов: США, разрешая Киеву массовые убийства, понимают последствия атак Крыма

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США дают разрешение Киеву на хладнокровные массовые убийства мирных жителей, понимая последствия ударов по Крыму, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"В Вашингтоне прекрасно понимают, что жертвами атак украинцев на Крым могут стать прежде всего мирные жители и гости полуострова, как это было в ходе недавнего теракта в Севастополе", - сообщил он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
Дипломат отметил, что осознание этого не останавливает американскую администрацию от выдачи разрешения на хладнокровные массовые убийства.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевРоссияАнатолий АнтоновОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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