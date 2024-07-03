https://ria.ru/20240703/antonov-1957195870.html

Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму

Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму - РИА Новости, 03.07.2024

Антонов: США, разрешая Киеву убийства, понимают последствия ударов по Крыму

США дают разрешение Киеву на хладнокровные массовые убийства мирных жителей, понимая последствия ударов по Крыму, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T18:31

2024-07-03T18:31

2024-07-03T18:45

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специальная военная операция на украине

анатолий антонов

обстрел севастополя ракетами atacms

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. США дают разрешение Киеву на хладнокровные массовые убийства мирных жителей, понимая последствия ударов по Крыму, заявил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов."В Вашингтоне прекрасно понимают, что жертвами атак украинцев на Крым могут стать прежде всего мирные жители и гости полуострова, как это было в ходе недавнего теракта в Севастополе", - сообщил он журналистам.Дипломат отметил, что осознание этого не останавливает американскую администрацию от выдачи разрешения на хладнокровные массовые убийства.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

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в мире, сша, киев, россия, анатолий антонов, обстрел севастополя ракетами atacms