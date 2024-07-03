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СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 03.07.2024 (обновлено: 16:22 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/aktivy-1957148773.html
СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов
СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов - РИА Новости, 03.07.2024
СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов
В США не приняли решение о том, какую сумму выделят Киеву за счет доходов от замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:09
2024-07-03T16:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей лавров
евросоюз
g7
в мире
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В США не приняли решение о том, какую сумму выделят Киеву за счет доходов от замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. "В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о том, что каждый из них направит Украине свой собственный кредит, который будет погашен за счет годовой прибыли, полученной от замороженных российских активов к концу года. Но Вашингтону еще предстоит решить, какую сумму он может внести", - говорится в материале издания. По данным издания, вопрос будет обсуждаться на встрече глав казначейств стран "Большой семерки" в среду. Politico подчеркивает, что выделение Киеву средств американской администрацией потребует одобрение конгресса, в случае если это будет нести риск для американских налогоплательщиков, однако, как сообщается, в этом случае противодействие со стороны законодателей-республиканцев может затянуть процесс до конца года. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
https://ria.ru/20240627/aktivy-1955854363.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, g7, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, В мире
СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов

Politico: США не решили, какую сумму выделят Киеву за счет российских активов

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В США не приняли решение о том, какую сумму выделят Киеву за счет доходов от замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источник в ЕС.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
"В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о том, что каждый из них направит Украине свой собственный кредит, который будет погашен за счет годовой прибыли, полученной от замороженных российских активов к концу года. Но Вашингтону еще предстоит решить, какую сумму он может внести", - говорится в материале издания.
По данным издания, вопрос будет обсуждаться на встрече глав казначейств стран "Большой семерки" в среду.
Politico подчеркивает, что выделение Киеву средств американской администрацией потребует одобрение конгресса, в случае если это будет нести риск для американских налогоплательщиков, однако, как сообщается, в этом случае противодействие со стороны законодателей-республиканцев может затянуть процесс до конца года.
Здание Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Минфине оценили вероятность конфискации российских активов в США
27 июня, 14:10
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Белый дом признал отсутствие консенсуса в G7 по вопросу российских активов
25 июня, 20:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ЛавровЕвросоюзG7В мире
 
 
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