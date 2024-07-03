https://ria.ru/20240703/aktivy-1957148773.html

СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов

СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов - РИА Новости, 03.07.2024

СМИ: в США не решили, сколько денег дать Украине за счет российских активов

В США не приняли решение о том, какую сумму выделят Киеву за счет доходов от замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:09

2024-07-03T16:09

2024-07-03T16:22

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В США не приняли решение о том, какую сумму выделят Киеву за счет доходов от замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на источник в ЕС. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. "В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о том, что каждый из них направит Украине свой собственный кредит, который будет погашен за счет годовой прибыли, полученной от замороженных российских активов к концу года. Но Вашингтону еще предстоит решить, какую сумму он может внести", - говорится в материале издания. По данным издания, вопрос будет обсуждаться на встрече глав казначейств стран "Большой семерки" в среду. Politico подчеркивает, что выделение Киеву средств американской администрацией потребует одобрение конгресса, в случае если это будет нести риск для американских налогоплательщиков, однако, как сообщается, в этом случае противодействие со стороны законодателей-республиканцев может затянуть процесс до конца года. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

https://ria.ru/20240627/aktivy-1955854363.html

https://ria.ru/20240625/aktivy-1955442809.html

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россия, украина, киев, сергей лавров, евросоюз, g7, в мире