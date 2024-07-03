https://ria.ru/20240703/akkuyu-1957139596.html
Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил накопленный опыт
Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил накопленный опыт - РИА Новости, 03.07.2024
Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил накопленный опыт
Строительство АЭС "Аккую" в Турции позволило накопить уникальный опыт, который можно будет применить на других стройках "Росатома", сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:46
2024-07-03T15:46
2024-07-03T15:46
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денис сеземин
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Строительство АЭС "Аккую" в Турции позволило накопить уникальный опыт, который можно будет применить на других стройках "Росатома", сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. "На строительстве АЭС "Аккую" накоплен уникальный опыт использования различных материалов в жарком климате. Весь наработанный опыт мы передали в Росатом и Минстрой России. Сейчас готовится актуализация нормативной документации, чтобы в российских нормах были учтены эти технологические решения, которые можно будет применять на других стройках Росатома, к примеру – в Бангладеш, Египте", - сообщил Сеземин на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявлял в мае министр энергетики Алпарслан Байрактар. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
https://ria.ru/20240703/akkuyu-1957135508.html
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турция, россия, бангладеш, денис сеземин, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), в мире
Турция, Россия, Бангладеш, Денис Сеземин, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), В мире
Директор по строительству АЭС "Аккую" оценил накопленный опыт
Сеземин: строительство АЭС "Аккую" позволило накопить уникальный опыт