https://ria.ru/20240703/akkuyu-1957135508.html

Турецкие специалисты пройдут обучение в России перед работой на АЭС "Аккую"

Турецкие специалисты пройдут обучение в России перед работой на АЭС "Аккую" - РИА Новости, 03.07.2024

Турецкие специалисты пройдут обучение в России перед работой на АЭС "Аккую"

Порядка 600 турецких специалистов получат профильное образование в российских вузах за время строительства АЭС "Аккую", сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:34

2024-07-03T15:34

2024-07-03T15:34

в мире

турция

стамбул

денис сеземин

аэс "аккую"

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

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СТАМБУЛ, 3 июл - РИА Новости, Заман Рамазанов. Порядка 600 турецких специалистов получат профильное образование в российских вузах за время строительства АЭС "Аккую", сообщил в интервью РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. "Уже 320 человек получили образование в профильных российских вузах (МИФИ, СПбПУ), сейчас обучаются 38, планируют в следующем году поступление еще 47 человек. Всего по планам за период строительства около 600 турецких молодых специалистов должны пройти обучение, потом они будут работать на АЭС "Аккую", - сообщил Сеземин на полях саммита по АЭС NPPES в Стамбуле. По его словам, 320 прошедших обучение специалистов уже являются членами коллектива и достаточно удачно работают на проекте. Турецкие власти надеются, что запуск первого энергоблока строящейся "Росатомом" атомной электростанции "Аккую" на юге страны состоится в течение года, заявлял в мае министр энергетики Алпарслан Байрактар. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".

https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html

https://ria.ru/20231128/akkuyu-1912382968.html

турция

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в мире, турция, стамбул, денис сеземин, аэс "аккую", национальный исследовательский ядерный университет "мифи", санкт-петербургский политехнический университет петра великого