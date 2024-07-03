https://ria.ru/20240703/aeroflot-1957164904.html

"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву

"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву - РИА Новости, 03.07.2024

"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву

Почти 58% направлений полетов Группы "Аэрофлот" выполняется, минуя Москву, говорится в ежегодном отчете перевозчика о деятельности в области устойчивого... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:46

2024-07-03T16:46

2024-07-03T16:47

москва

дальний восток

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891204059_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_f944c4eb6216b604b32bdd4661a4ce68.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти 58% направлений полетов Группы "Аэрофлот" выполняется, минуя Москву, говорится в ежегодном отчете перевозчика о деятельности в области устойчивого развития за 2023 год. Отчет представляет ключевые результаты деятельности компании в области устойчивого развития и описывает подходы к управлению ESG-вопросами. "Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота". В числе других ключевых показателей за 2023 год в документе указывается, что количество отходов снизилось на 5% год к году и составило 12,6 тысячи тонн. Удельные выбросы СО2 составили 75,8 г/пкм, снизившись на 9,1% год к году. В свою очередь, удельное потребление топлива составило 23,8 г/пкм, снизившись на 6,2% по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, за отчетный период в 2,8 раз увеличилась сумма договоров, заключенных с субъектами МСП, а доля российских продуктов и напитков на борту превысила 90%. Ежегодный ESG-отчет "Аэрофлота" соответствует международным стандартам и руководствам по составлению нефинансовой отчетности: GRI Standards 2021, SASB Airlines, TCFD. "Группа "Аэрофлот" выражает приверженность Целям в области устойчивого развития ООН и впервые раскрывает свой вклад в достижение всех 17 целей. Кроме того, компания при подготовке отчетности опиралась на методические рекомендации Банка России и министерства экономического развития РФ", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240216/aeroflot-1927740538.html

https://ria.ru/20231110/aeroflot-1908612365.html

москва

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, дальний восток, аэрофлот