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"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву - РИА Новости, 03.07.2024
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16:46 03.07.2024 (обновлено: 16:47 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/aeroflot-1957164904.html
"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву
"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву - РИА Новости, 03.07.2024
"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву
Почти 58% направлений полетов Группы "Аэрофлот" выполняется, минуя Москву, говорится в ежегодном отчете перевозчика о деятельности в области устойчивого... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:46
2024-07-03T16:47
москва
дальний восток
аэрофлот
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти 58% направлений полетов Группы "Аэрофлот" выполняется, минуя Москву, говорится в ежегодном отчете перевозчика о деятельности в области устойчивого развития за 2023 год. Отчет представляет ключевые результаты деятельности компании в области устойчивого развития и описывает подходы к управлению ESG-вопросами. "Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота". В числе других ключевых показателей за 2023 год в документе указывается, что количество отходов снизилось на 5% год к году и составило 12,6 тысячи тонн. Удельные выбросы СО2 составили 75,8 г/пкм, снизившись на 9,1% год к году. В свою очередь, удельное потребление топлива составило 23,8 г/пкм, снизившись на 6,2% по сравнению с предшествующим годом. Кроме того, за отчетный период в 2,8 раз увеличилась сумма договоров, заключенных с субъектами МСП, а доля российских продуктов и напитков на борту превысила 90%. Ежегодный ESG-отчет "Аэрофлота" соответствует международным стандартам и руководствам по составлению нефинансовой отчетности: GRI Standards 2021, SASB Airlines, TCFD. "Группа "Аэрофлот" выражает приверженность Целям в области устойчивого развития ООН и впервые раскрывает свой вклад в достижение всех 17 целей. Кроме того, компания при подготовке отчетности опиралась на методические рекомендации Банка России и министерства экономического развития РФ", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240216/aeroflot-1927740538.html
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москва, дальний восток, аэрофлот
Москва, Дальний Восток, Аэрофлот

"Аэрофлот": почти 58% направлений полетов выполняется, минуя Москву

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти 58% направлений полетов Группы "Аэрофлот" выполняется, минуя Москву, говорится в ежегодном отчете перевозчика о деятельности в области устойчивого развития за 2023 год.
Отчет представляет ключевые результаты деятельности компании в области устойчивого развития и описывает подходы к управлению ESG-вопросами.
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"Аэрофлот постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград", - отметили в пресс-службе "Аэрофлота".
В числе других ключевых показателей за 2023 год в документе указывается, что количество отходов снизилось на 5% год к году и составило 12,6 тысячи тонн. Удельные выбросы СО2 составили 75,8 г/пкм, снизившись на 9,1% год к году. В свою очередь, удельное потребление топлива составило 23,8 г/пкм, снизившись на 6,2% по сравнению с предшествующим годом.
Кроме того, за отчетный период в 2,8 раз увеличилась сумма договоров, заключенных с субъектами МСП, а доля российских продуктов и напитков на борту превысила 90%.
Ежегодный ESG-отчет "Аэрофлота" соответствует международным стандартам и руководствам по составлению нефинансовой отчетности: GRI Standards 2021, SASB Airlines, TCFD.
"Группа "Аэрофлот" выражает приверженность Целям в области устойчивого развития ООН и впервые раскрывает свой вклад в достижение всех 17 целей. Кроме того, компания при подготовке отчетности опиралась на методические рекомендации Банка России и министерства экономического развития РФ", - добавили в пресс-службе.
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