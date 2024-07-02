https://ria.ru/20240702/zhurnalisty-1956982878.html

Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии

Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии - РИА Новости, 02.07.2024

Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские журналисты, работающие в Великобритании. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T23:43

2024-07-02T23:43

2024-07-02T23:43

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россия

лондон

великобритания

андрей келин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские журналисты, работающие в Великобритании. "Российские журналисты здесь (в Британии - ред.) лишены возможности пользоваться банками. На самом деле за ними следят каждый раз, и они сталкиваются со многими ограничениями в этих странах (Запада - ред.). Давайте откажемся от всего этого… Давайте дадим свободу журналистам во всех странах. Однако первый шаг, вероятно, должен быть сделан здесь, потому что условия для наших журналистов, проживающих здесь, ужасны", - заявил он в интервью телеканалу Sky News. Вместе с этим посол указал, что в России работает немало западных корреспондентов и для них даже осуществляются пресс-туры. "Вы должны предоставлять беспристрастный подход к темам, и мы очень ценим, если журналисты это делают. Некоторые из них действительно занимают эту беспристрастную позицию", - заявил Келин, отметив, что большинство иностранных корреспондентов наоборот освещают события в антироссийском ключе.

https://ria.ru/20240702/otnosheniya-1956980553.html

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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин