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Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии - РИА Новости, 02.07.2024
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23:43 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/zhurnalisty-1956982878.html
Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии
Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии - РИА Новости, 02.07.2024
Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские журналисты, работающие в Великобритании. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:43
2024-07-02T23:43
в мире
россия
лондон
великобритания
андрей келин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские журналисты, работающие в Великобритании. "Российские журналисты здесь (в Британии - ред.) лишены возможности пользоваться банками. На самом деле за ними следят каждый раз, и они сталкиваются со многими ограничениями в этих странах (Запада - ред.). Давайте откажемся от всего этого… Давайте дадим свободу журналистам во всех странах. Однако первый шаг, вероятно, должен быть сделан здесь, потому что условия для наших журналистов, проживающих здесь, ужасны", - заявил он в интервью телеканалу Sky News. Вместе с этим посол указал, что в России работает немало западных корреспондентов и для них даже осуществляются пресс-туры. "Вы должны предоставлять беспристрастный подход к темам, и мы очень ценим, если журналисты это делают. Некоторые из них действительно занимают эту беспристрастную позицию", - заявил Келин, отметив, что большинство иностранных корреспондентов наоборот освещают события в антироссийском ключе.
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в мире, россия, лондон, великобритания, андрей келин
В мире, Россия, Лондон, Великобритания, Андрей Келин
Посол в Лондоне рассказал о трудностях российских журналистов в Британии

Посол Келин: журналисты из РФ в Британии не могут пользоваться банками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖители и гости Лондона на одной из улиц города
Жители и гости Лондона на одной из улиц города - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жители и гости Лондона на одной из улиц города. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские журналисты, работающие в Великобритании.
"Российские журналисты здесь (в Британии - ред.) лишены возможности пользоваться банками. На самом деле за ними следят каждый раз, и они сталкиваются со многими ограничениями в этих странах (Запада - ред.). Давайте откажемся от всего этого… Давайте дадим свободу журналистам во всех странах. Однако первый шаг, вероятно, должен быть сделан здесь, потому что условия для наших журналистов, проживающих здесь, ужасны", - заявил он в интервью телеканалу Sky News.
Вместе с этим посол указал, что в России работает немало западных корреспондентов и для них даже осуществляются пресс-туры.
"Вы должны предоставлять беспристрастный подход к темам, и мы очень ценим, если журналисты это делают. Некоторые из них действительно занимают эту беспристрастную позицию", - заявил Келин, отметив, что большинство иностранных корреспондентов наоборот освещают события в антироссийском ключе.
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