https://ria.ru/20240702/zerno-1956962689.html

Власти Молдавии намерены ввести ограничения на импорт зерна

Власти Молдавии намерены ввести ограничения на импорт зерна - РИА Новости, 02.07.2024

Власти Молдавии намерены ввести ограничения на импорт зерна

Ограничение импорта зерна может быть введено в Молдавии до конца текущего года, заявил журналистам в Кишинёве вице-премьер, министр сельского хозяйства Владимир РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:41

2024-07-02T20:41

2024-07-02T20:41

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КИШИНЕВ, 2 июл – РИА Новости. Ограничение импорта зерна может быть введено в Молдавии до конца текущего года, заявил журналистам в Кишинёве вице-премьер, министр сельского хозяйства Владимир Боля. Во вторник в Кишиневе прошли переговоры фермеров с правительством Молдавии, аграрии накануне выступили с требованием о продлении процедуры лицензирования импорта зерновых и масличных культур, как это было во время чрезвычайного положения. Фермеры пригрозили властям акциями протеста, если их просьба будет проигнорирована. "Механизм лицензирования импорта зерна может быть введен до 31 декабря. Кроме того, мы внесем поправки в закон, чтобы Минсельхоз имел возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы и потребности государства и фермеров", – сказал Боля. Он отметил, что поправки будут внесены в ближайшее время, а соответствующее постановление правительства парламент рассмотрит 4 июля. По словам молдавского вице-премьера, внутреннее потребление пшеницы в стране составляет около 350 тысяч тонн, которые используются для производства муки и семян. Кроме того, еще 180-185 тысяч тонн ежегодно идут на корм для животных. Боля подчеркнул, что в период действия лицензирования в Молдавию в этом году из-за границы было завезено всего 22 тонны пшеницы. В октябре прошлого года власти Молдавии ввели лицензирование операций импорта зерновых в рамках действия режима ЧП. Соответствующий режим был отменен в декабре прошлого года, а лицензионная мера продлевалась в последний раз в апреле текущего года со сроком действия до 26 июня. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.

https://ria.ru/20240430/moldaviya-1943110177.html

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молдавия, кишинев, дорин речан, в мире