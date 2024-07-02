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Ракова рассказала о центре ментального здоровья для подростков - РИА Новости, 02.07.2024
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16:02 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/zdorove-1956896319.html
Ракова рассказала о центре ментального здоровья для подростков
Ракова рассказала о центре ментального здоровья для подростков - РИА Новости, 02.07.2024
Ракова рассказала о центре ментального здоровья для подростков
Центр ментального здоровья для подростков может появиться в Москве в конце 2025 - начале 2026 года, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:02
2024-07-02T16:02
общество
москва
сергей собянин
анастасия ракова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центр ментального здоровья для подростков может появиться в Москве в конце 2025 - начале 2026 года, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первые центры ментального здоровья открылись в Москве. "Мы понимаем, что и подростки, и дети сталкиваются с серьезными психологическими проблемами, и для них соответствующие центры также надо создавать. Мы уже целый год работаем над планированием такого центра, сейчас подобрали помещение, приступили к ремонту. Очень надеемся, что в конце 2025 - начале 2026 года этот центр заработает", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, планируется ли создать центры ментального здоровья для подростков. По ее словам, центр будет работать с ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются подростки: трудности в общении со сверстниками, родителями, проблемы в поведении, конфликты, агрессивность, вспыльчивость, навязчивые идеи, действия, самоповреждения. "Надеюсь, мы сможем уже через год пригласить вас в этот центр", - добавила вице-мэр, отметив, что в учреждении помогут подросткам решить проблемы и пройти сложный период жизни.
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общество, москва, сергей собянин, анастасия ракова
Общество, Москва, Сергей Собянин, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о центре ментального здоровья для подростков

В Москве может появиться центр ментального здоровья для подростков к 2026 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Панорама Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Центр ментального здоровья для подростков может появиться в Москве в конце 2025 - начале 2026 года, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первые центры ментального здоровья открылись в Москве.
«
"Мы понимаем, что и подростки, и дети сталкиваются с серьезными психологическими проблемами, и для них соответствующие центры также надо создавать. Мы уже целый год работаем над планированием такого центра, сейчас подобрали помещение, приступили к ремонту. Очень надеемся, что в конце 2025 - начале 2026 года этот центр заработает", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, планируется ли создать центры ментального здоровья для подростков.
По ее словам, центр будет работать с ключевыми проблемами, с которыми сталкиваются подростки: трудности в общении со сверстниками, родителями, проблемы в поведении, конфликты, агрессивность, вспыльчивость, навязчивые идеи, действия, самоповреждения.
"Надеюсь, мы сможем уже через год пригласить вас в этот центр", - добавила вице-мэр, отметив, что в учреждении помогут подросткам решить проблемы и пройти сложный период жизни.
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