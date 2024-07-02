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Правительство поддержало запрет банкам самим повышать кредитный лимит - РИА Новости, 02.07.2024
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16:56 02.07.2024 (обновлено: 17:14 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/zapret-1956916575.html
Правительство поддержало запрет банкам самим повышать кредитный лимит
Правительство поддержало запрет банкам самим повышать кредитный лимит - РИА Новости, 02.07.2024
Правительство поддержало запрет банкам самим повышать кредитный лимит
Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:56
2024-07-02T17:14
экономика
россия
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айрат гибатдинов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Положения законопроекта направлены на недопущение практики включения кредиторами в условия кредитного договора возможности увеличения лимита кредитования в одностороннем порядке. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - написано в документе.Замечание таково: "Поскольку лимит кредитования является одним из условий заключенного договора, при регулировании вопроса об увеличении лимита кредитования целесообразно, согласно общим положениям Гражданского кодекса Российской Федерации об изменении договора, предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а внести изменения в индивидуальные условия соответствующего договора".Законопроект внес в Госдуму сенатор Айрат Гибатдинов. Инициативой предлагается запретить включать в договор о займе условия, предусматривающие возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом."В настоящее время кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке. Если уменьшение лимита кредитования не приводит к росту долговой нагрузки, то возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму. Включая возможность увеличения лимита кредитования в условия договора, банковские организации фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20240316/kredit-1933398522.html
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экономика, россия, ипотека, айрат гибатдинов, госдума рф
Экономика, Россия, Ипотека, Айрат Гибатдинов, Госдума РФ
Правительство поддержало запрет банкам самим повышать кредитный лимит

Правительство поддержало запрет банкам самостоятельно повышать лимит по кредиту

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСовещание
Совещание - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ при условии доработки поддержало законопроект о запрете банкам в одностороннем порядке повышать лимит кредитования, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
"Положения законопроекта направлены на недопущение практики включения кредиторами в условия кредитного договора возможности увеличения лимита кредитования в одностороннем порядке. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания", - написано в документе.
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Замечание таково: "Поскольку лимит кредитования является одним из условий заключенного договора, при регулировании вопроса об увеличении лимита кредитования целесообразно, согласно общим положениям Гражданского кодекса Российской Федерации об изменении договора, предусмотреть обязанность сторон не заключать новый договор, а внести изменения в индивидуальные условия соответствующего договора".
Законопроект внес в Госдуму сенатор Айрат Гибатдинов. Инициативой предлагается запретить включать в договор о займе условия, предусматривающие возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом.
"В настоящее время кредиторы сохраняют возможность изменять лимит кредитования в одностороннем порядке. Если уменьшение лимита кредитования не приводит к росту долговой нагрузки, то возможность повышения лимита кредитования приводит к негативным последствиям для граждан, вгоняя их в долговую яму. Включая возможность увеличения лимита кредитования в условия договора, банковские организации фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию, что кажется недопустимым", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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