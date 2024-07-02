https://ria.ru/20240702/zapret-1956842347.html

Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков

Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков - РИА Новости, 02.07.2024

Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков

Законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:58

2024-07-02T12:58

2024-07-02T13:17

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности, сообщил РИА Новости источник."Положения... не применяются... к специализированным медицинским и фармацевтическим изданиям, рассчитанным на медицинских и фармацевтических работников, содержащим сведения о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах; к научным и учебным изданиям... к материалам оперативно-розыскной деятельности, административных и уголовных дел в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогах или прекурсорах, наркосодержащих растений, а также иным материалам, связанным с осуществлением органами публичной власти полномочий в указанной сфере", - рассказал источник.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до первого августа 1990 года.Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.

https://ria.ru/20240702/propaganda-1956837588.html

https://ria.ru/20240614/popravki-1952888634.html

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россия, общество, госдума рф, павел крашенинников