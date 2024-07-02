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Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков - РИА Новости, 02.07.2024
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12:58 02.07.2024 (обновлено: 13:17 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/zapret-1956842347.html
Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков
Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков - РИА Новости, 02.07.2024
Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков
Законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:58
2024-07-02T13:17
россия
общество
госдума рф
павел крашенинников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности, сообщил РИА Новости источник."Положения... не применяются... к специализированным медицинским и фармацевтическим изданиям, рассчитанным на медицинских и фармацевтических работников, содержащим сведения о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах; к научным и учебным изданиям... к материалам оперативно-розыскной деятельности, административных и уголовных дел в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогах или прекурсорах, наркосодержащих растений, а также иным материалам, связанным с осуществлением органами публичной власти полномочий в указанной сфере", - рассказал источник.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до первого августа 1990 года.Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.
https://ria.ru/20240702/propaganda-1956837588.html
https://ria.ru/20240614/popravki-1952888634.html
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россия, общество, госдума рф, павел крашенинников
Россия, Общество, Госдума РФ, Павел Крашенинников
Источник раскрыл, какие издания не затронет запрет пропаганды наркотиков

Запрет пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания

© iStock.com / skynesherСтуденты в библиотеке
Студенты в библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды наркотиков не затронет медицинские, научные и учебные издания, а также материалы оперативно-розыскной деятельности, сообщил РИА Новости источник.
"Положения... не применяются... к специализированным медицинским и фармацевтическим изданиям, рассчитанным на медицинских и фармацевтических работников, содержащим сведения о разрешенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах; к научным и учебным изданиям... к материалам оперативно-розыскной деятельности, административных и уголовных дел в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогах или прекурсорах, наркосодержащих растений, а также иным материалам, связанным с осуществлением органами публичной власти полномочий в указанной сфере", - рассказал источник.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В ГД рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе
12:33
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что произведения искусства и литературы не попадут под проект о запрете пропаганды наркотиков, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также, по его словам, под запрет не будут подпадать произведения, обнародованные до первого августа 1990 года.
Пакетом законопроектов о запрете пропаганды наркотиков предлагается, в числе прочего, штрафовать до 600 тысяч рублей за распространение произведений литературы и искусства с информацией о наркотиках с нарушением требований о маркировке произведений. Он входит в пакет с законопроектами о внесении изменений в Уголовный кодекс и КоАП. Ранее Крашенинников заявил, что над законопроектами по запрету пропаганды наркотиков будет проведена корректировка.
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14 июня, 14:08
 
РоссияОбществоГосдума РФПавел Крашенинников
 
 
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