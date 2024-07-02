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Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО
Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО
Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:44
2024-07-02T12:44
2024-07-02T12:44
надежные люди
тюменская область
сво
дроны
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ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов благодаря 3D-принтерам, которые для них закупили и доставили региональные власти, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. "Фотополимерные 3D-принтеры приобрело и доставило правительство Тюменской области в подразделение специального назначения "Ахмат", в котором также служат тюменцы. Устройства используют для печати систем сброса снарядов... В подразделении бойцы постоянно совершенствуют снаряды и беспилотники, для этого также изучают перехваченные западные дроны", – говорится в сообщении. По словам одного из военнослужащих подразделения, 3D-принтеры позволяют оперативно решать необходимые задачи и нужны бойцам в зоне СВО как "воздух для человека".
https://ria.ru/20240702/mashina-1956828187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, сво, дроны
Надежные люди, Тюменская область, СВО, дроны
ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов благодаря 3D-принтерам, которые для них закупили и доставили региональные власти, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
"Фотополимерные 3D-принтеры приобрело и доставило правительство Тюменской области в подразделение специального назначения "Ахмат", в котором также служат тюменцы. Устройства используют для печати систем сброса снарядов... В подразделении бойцы постоянно совершенствуют снаряды и беспилотники, для этого также изучают перехваченные западные дроны", – говорится в сообщении.
По словам одного из военнослужащих подразделения, 3D-принтеры позволяют оперативно решать необходимые задачи и нужны бойцам в зоне СВО
как "воздух для человека".