https://ria.ru/20240702/zapchasti-1956837866.html

Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО

Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО - РИА Новости, 02.07.2024

Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО

Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:44

2024-07-02T12:44

2024-07-02T12:44

надежные люди

тюменская область

сво

дроны

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ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов благодаря 3D-принтерам, которые для них закупили и доставили региональные власти, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. "Фотополимерные 3D-принтеры приобрело и доставило правительство Тюменской области в подразделение специального назначения "Ахмат", в котором также служат тюменцы. Устройства используют для печати систем сброса снарядов... В подразделении бойцы постоянно совершенствуют снаряды и беспилотники, для этого также изучают перехваченные западные дроны", – говорится в сообщении. По словам одного из военнослужащих подразделения, 3D-принтеры позволяют оперативно решать необходимые задачи и нужны бойцам в зоне СВО как "воздух для человека".

https://ria.ru/20240702/mashina-1956828187.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменская область, сво, дроны