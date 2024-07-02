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Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО - РИА Новости, 02.07.2024
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12:44 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/zapchasti-1956837866.html
Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО
Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО
Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:44
2024-07-02T12:44
надежные люди
тюменская область
сво
дроны
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ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов благодаря 3D-принтерам, которые для них закупили и доставили региональные власти, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. "Фотополимерные 3D-принтеры приобрело и доставило правительство Тюменской области в подразделение специального назначения "Ахмат", в котором также служат тюменцы. Устройства используют для печати систем сброса снарядов... В подразделении бойцы постоянно совершенствуют снаряды и беспилотники, для этого также изучают перехваченные западные дроны", – говорится в сообщении. По словам одного из военнослужащих подразделения, 3D-принтеры позволяют оперативно решать необходимые задачи и нужны бойцам в зоне СВО как "воздух для человека".
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тюменская область, сво, дроны
Надежные люди, Тюменская область, СВО, дроны

Тюменские бойцы печатают на 3D-принтере запчасти для дронов в зоне СВО

© Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской областиТюменские бойцы печатают запчасти для дронов в зоне спецоперации
Тюменские бойцы печатают запчасти для дронов в зоне спецоперации
© Telegram/Информационный центр Правительства Тюменской области
Тюменские бойцы печатают запчасти для дронов в зоне спецоперации
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Тюменские бойцы, служащие в зоне спецоперации, могут самостоятельно совершенствовать беспилотные летательные аппараты и печатать системы сброса снарядов благодаря 3D-принтерам, которые для них закупили и доставили региональные власти, сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
"Фотополимерные 3D-принтеры приобрело и доставило правительство Тюменской области в подразделение специального назначения "Ахмат", в котором также служат тюменцы. Устройства используют для печати систем сброса снарядов... В подразделении бойцы постоянно совершенствуют снаряды и беспилотники, для этого также изучают перехваченные западные дроны", – говорится в сообщении.
Жители Новгородской области передали УАЗ Патриот в зону СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Жители Новгородской области передали УАЗ "Патриот" в зону СВО
12:00
По словам одного из военнослужащих подразделения, 3D-принтеры позволяют оперативно решать необходимые задачи и нужны бойцам в зоне СВО как "воздух для человека".
 
Надежные людиТюменская областьСВОдроны
 
 
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