Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 02.07.2024 (обновлено: 13:02 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/zaderzhanie-1956841848.html
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д - РИА Новости, 02.07.2024
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д
Задержан подросток, поджегший по указанию поддерживающего ВСУ куратора батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:53
2024-07-02T13:02
происшествия
калужская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержан подросток, поджегший по указанию поддерживающего ВСУ куратора батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 июня сторонник ВСУ предложил подростку поджечь батарейный шкаф. Подчеркивается, что юноша должен был действовать строго по инструкции и снять это на видео. Отмечается, что куратор обманом уговорил подростка совершить преступление, пообещав 50 тысяч рублей. Юноша согласился и поджег батарейного шкафа на станции Людиново-2 в Калужской области.В настоящее время силовики установили личность молодого человека, он уже арестован. Подчеркивается, что обвиняемый вину признает, а также раскаивается в содеянном.На допросе подросток также рассказал, что не получил деньги за совершение диверсии. Кадры допроса также размещены в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "Пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос.Правоохранители напомнили, что совершение диверсии наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html
https://ria.ru/20240626/podzhog-1955644156.html
калужская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д

В Калужской области задержали подростка устроившего поджег по указанию куратора

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержан подросток, поджегший по указанию поддерживающего ВСУ куратора батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
Юрий Хомченко во время оглашения приговора. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы
28 июня, 12:26
По данным следствия, 28 июня сторонник ВСУ предложил подростку поджечь батарейный шкаф. Подчеркивается, что юноша должен был действовать строго по инструкции и снять это на видео. Отмечается, что куратор обманом уговорил подростка совершить преступление, пообещав 50 тысяч рублей. Юноша согласился и поджег батарейного шкафа на станции Людиново-2 в Калужской области.
В настоящее время силовики установили личность молодого человека, он уже арестован. Подчеркивается, что обвиняемый вину признает, а также раскаивается в содеянном.
На допросе подросток также рассказал, что не получил деньги за совершение диверсии. Кадры допроса также размещены в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "Пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос.
Правоохранители напомнили, что совершение диверсии наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
Памятник В.И. Ленину. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В нижегородском поселке нашли пироманов, поджегших памятник Ленину
26 июня, 17:01
 
ПроисшествияКалужская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала