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В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д - РИА Новости, 02.07.2024
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д
Задержан подросток, поджегший по указанию поддерживающего ВСУ куратора батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:53
2024-07-02T12:53
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Задержан подросток, поджегший по указанию поддерживающего ВСУ куратора батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 28 июня сторонник ВСУ предложил подростку поджечь батарейный шкаф. Подчеркивается, что юноша должен был действовать строго по инструкции и снять это на видео. Отмечается, что куратор обманом уговорил подростка совершить преступление, пообещав 50 тысяч рублей. Юноша согласился и поджег батарейного шкафа на станции Людиново-2 в Калужской области.В настоящее время силовики установили личность молодого человека, он уже арестован. Подчеркивается, что обвиняемый вину признает, а также раскаивается в содеянном.На допросе подросток также рассказал, что не получил деньги за совершение диверсии. Кадры допроса также размещены в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "Пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос.Правоохранители напомнили, что совершение диверсии наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html
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происшествия, калужская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Калужской области задержали подростка, поджегшего батарейный шкаф на ж/д
В Калужской области задержали подростка устроившего поджег по указанию куратора
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Задержан подросток, поджегший по указанию поддерживающего ВСУ куратора батарейный шкаф на железной дороге в Калужской области, сообщается в Telegram-канале
Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 июня сторонник ВСУ предложил подростку поджечь батарейный шкаф. Подчеркивается, что юноша должен был действовать строго по инструкции и снять это на видео. Отмечается, что куратор обманом уговорил подростка совершить преступление, пообещав 50 тысяч рублей. Юноша согласился и поджег батарейного шкафа на станции Людиново-2 в Калужской области.
В настоящее время силовики установили личность молодого человека, он уже арестован. Подчеркивается, что обвиняемый вину признает, а также раскаивается в содеянном.
На допросе подросток также рассказал, что не получил деньги за совершение диверсии. Кадры допроса также размещены в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "Пока нет", - ответил он на соответствующий вопрос.
Правоохранители напомнили, что совершение диверсии наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.